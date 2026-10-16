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Doble triunfo de Argentina frente a Bolivia por la segunda fecha de la Liga Evolución de Futsal

En el estadio el Invencible de Santa Fe, el seleccionado mayor de Argentina derrotó por 6 a 0 a su par de Bolivia, mientras que el Sub 20 lo hizo por el mismo marcador

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 09:16hs
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Argentina goleó a Bolivia en mayores y sumó su primer triunfo en Santa Fe.

Argentina goleó a Bolivia en mayores y sumó su primer triunfo en Santa Fe.

La Seleccion Mayor enfrentó a su par de Bolivia, por la segunda jornada de la Liga Evolución Zona Sur, que se realiza en la Ciudad de Santa Fe y obtuvo un triunfo por 4-0. Por su parte, la Sub 20 venció al selecciónado boliviano por 6-0. Los planteles dirigidos por Damián Stazzone y Matías Lucuix venían de una victoria y un empate, respectivamente, ante Chile en el debut. Fueron cuatro puntos para el equipo argentino, que quedó como uno de los líderes de la zona sur, junto con Paraguay.

Goleada de Argentina a Bolivia en Santa Fe

A los 4 minutos del primer tiempo marcó Lautaro Yañez, rompiendo el hielo. Y el primer tiempo terminó con un tanto más, convertido por Facundo Fontanella, desde la sexta falta.En el complemento el panorama fue similar, con Argentina dominando con posesión y transiciones efectivas.

A los 7', Bautista Caso rompió la red con un potente remate desde tres cuartos de campo; posteriormente, a los 11', Agustín Raggiati combinó con Geraghty y el primero definió para aumentar la ventaja; un minuto más tarde, fue el turno de Leandro Llermanos de seguir la goleada. Andrés Geragthy selló el 6-0 faltando 3 minutos y medio.

El Sub 20 goleó a los bolivianos

El primer cotejo de la jornada ante Bolivia comenzó con todas las luces para el seleccionado nacional, ya que ni bien empezó, el conjunto de Damián Stazzone logró abrir el marcador. Minutos más tarde cayó el segundo anotado por Santino Torres y el tercer tanto en los pies de Francesco Dolcino. Luego, cerca del final de la etapa, llegó un nuevo tanto albiceleste, en esta ocasión tras un penal convertido por Genaro Lanzillota.

En este sentido, la segunda mitad arrancó con la misma tendencia. Argentina atacando con total intensidad y Bolivia resistiendo los embates nacionales. Por eso en el minuto 7, Lanzillota volvió a anotar, esta vez de tiro libre y al ángulo. Más tarde, Francesco Dolcino volvió a aumentar la ventaja y decretó el 6-0 final.

La Liga Evolución es un torneo de Desarrollo de CONMEBOL, que tuvo su primera edición en 2017 bajo el nombre de, precisamente, Liga de Desarrollo. El torneo vuelve este año a realizarse en nuestro país, ahora en la Ciudad de Santa Fe, del 14 al 18 de octubre, con la participación de las federaciones de Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Fecha 1. Miércoles 14 de octubre

Paraguay 1 – Uruguay 1 (sub20)

Paraguay 3 – Uruguay 1 (mayor)

Argentina 2 – Chile 0 (sub20)

Argentina 0 – Chile 0 (mayor)

Fecha 2. Jueves 15 de octubre

13.45 Uruguay – Chile (sub20)

16.00 Uruguay – Chile (mayor)

Bolivia 0- Argentina 6 (sub20)

Bolivia 0 - Argentina 4 (mayor)

Fecha 3. Viernes 16 de octubre

13.45 Bolivia – Uruguay (sub20)

16.00 Bolivia – Uruguay (mayor)

18.15 Chile – Paraguay (sub20)

20.30 Chile – Paraguay (mayor)

Fecha 4. Sábado 17 de octubre

13.15 Paraguay - Bolivia (sub20)

15.30 Paraguay - Bolivia (mayor)

17.45 Uruguay - Argentina (sub20)

20.00 Uruguay - Argentina (mayor)

Argentina Bolivia Futsal
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