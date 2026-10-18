Doblete de Messi en el triunfo de Inter Miami sobre Atlanta

Se impuso 3-1 como visitante y ya apunta a los play off, en busca del título de la MLS.

nter Miami, con dos tantos de Lionel Messi, derrotó a Atlanta United por 3-1 , como visitante, en un encuentro válido por la trigésimo primera fecha de la Conferencia Este de la MLS, jugado esta noche en el Merces Benz Stadium.

El equipo de Florida se puso en ventaja con un gol de otro argentino: Germán Berterame , a los 45 de la primera parte, mientras que en el complemento el astro rosarino marcó a los 11 y 15 para restirar la ventaja, mientras que en el final descontó Fafá Picault, al convertir un tiro penal.

Gracias a esta victoria, Inter Miami -prácticamente clasificado para los play off- sigue segundo en la Conferencia Este, a once puntos de Nashville, el cómodo líder del grupo, ambos en busca del título de la actual temporada de la MLS.

Cuando su equipo ya estaba en ventaja, gracias al gol de Berterame, en la segunda parte apareció Messi y liquidó el pleito en apenas cinco minutos, con dos apariciones fulgurantes para definir con calidad frente a la defensa rival, que nada pudo hacer para detenerlo.

El entrenador de Inter Miami, Cristian 'Kily' González, puso en cancha a otros cinco argentinos además de Messi y Berterame: Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala, Maximiliano Falcón y Facundo Mura.

El video de la faena de Lionel Messi en Inter Miami