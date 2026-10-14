El Concejo Municipal reconoció a deportistas y clubes que participaron de los Suramericanos

En el recinto de sesiones del Concejo Municipal, fueron reconocidos siete atletas y seis entidades de la ciudad por su participación en los Juegos Suramericanos

Los deportistas de nuestra capital fueron reconocidos por el Concejo Municipal de Santa Fe.

El Concejo Municipal reconoció a deportistas y clubes que fueron parte de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El acto se realizó este miércoles en el Recinto de Sesiones y distinguió a siete deportistas y seis instituciones deportivas de la ciudad. Las autoridades destacaron el esfuerzo, el trabajo colectivo y el legado de los Juegos para el desarrollo del deporte local.

En el marco del legado que dejó los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el Concejo Municipal reconoció a deportistas y clubes de la ciudad que formaron parte de esta competencia internacional, en homenaje a su trayectoria, sus logros y su aporte al crecimiento del deporte. La actividad se realizó este miércoles, en el Recinto de Sesiones, por iniciativa de las concejalas Silvina Cian, Carolina Capovilla y Cecilia Battistutti.

Los deportistas distinguidos fueron el waterpolista Nicolás Fernández; los triatletas Bautista Arbizu y Tadeo Baruffato; la nadadora Malena Santillán; al emblema del canotaje Rubén Rézola; la referente del tiro deportivo Amelia Rosa Fournel; y el nadador Santiago Grassi.

También recibieron un reconocimiento seis instituciones deportivas de la ciudad: el Club Náutico Sur, el Club Náutico Azopardo, el Club Regatas, el Yacht Club, el Club El Quillá y el Club de Niños Manuel Belgrano. Participaron del encuentro autoridades provinciales y municipales, concejales, familiares y periodistas.

El palista olímpico Rubén Rézola fue gran protagonista con el canotaje en la Laguna Setúbal.

Esfuerzo y trabajo en equipo de la ciudad

El presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, agradeció a los deportistas por representar a Santa Fe y destacó el esfuerzo compartido con sus familias y clubes. “Gracias por el esfuerzo, por la dedicación y por haber llevado a la ciudad de Santa Fe a lo más alto”, expresó.

Además, remarcó que los Juegos dejaron un legado que va más allá de la infraestructura: “Un legado personal y humano a partir de los valores del deporte, del compañerismo y del trabajo en equipo”. Finalmente, destacó a los homenajeados como ejemplo para los niños, niñas y adolescentes que forman parte de los clubes de la ciudad.

Por su parte, la concejala Silvina Cian destacó la importancia de reconocer tanto a los atletas como a las instituciones que los acompañan. “Hay un antes y un después de este evento que tuvo a Santa Fe como epicentro durante 15 días, y hay un legado que tenemos que seguir sosteniendo y reconociendo”, afirmó.

“Si no hay instituciones que contengan, clubes que sostengan y familias que acompañen al deportista, no tenemos estos logros. Es una forma de reconocer todo el trabajo que hicieron durante tanto tiempo, muchas veces de manera silenciosa”, agregó.

La nadadora de Unión, Malena Santillán, dejó su huella en el Centro Acuático de Rosario.

Una experiencia que deja huella en Santa Fe

Los deportistas reconocidos coincidieron en la importancia de haber competido en su provincia y muchos casos en su ciudad, con el acompañamiento de familiares, amigos y vecinos, y en el impacto que la nueva infraestructura puede tener para el desarrollo de distintas disciplinas.

La nadadora Malena Santillán destacó la calidad del nuevo centro acuático y la emoción de competir con el aliento de sus seres queridos y de personas que se acercaron a conocer su deporte. “Nosotros trabajamos todo el año y es lindo que nos reconozcan y que nos apoyen. Es un sentimiento lindo para nosotros”, expresó.

Además, consideró que contar con instalaciones de primer nivel puede incentivar a más chicos y chicas a acercarse a la natación, el waterpolo y otras disciplinas acuáticas.

En la misma línea, el triatleta Tadeo Arbizu valoró la posibilidad de vivir los Juegos como deportista y como santafesino. “Fue una experiencia maravillosa. Fue increíble poder competir acá, con toda nuestra gente, y ver a personas que quizás no conocen nuestro deporte acercarse a alentar”, señaló.

También resaltó el entusiasmo que se vivió en las distintas sedes y sostuvo que la infraestructura y el interés que despertó la competencia pueden favorecer el desarrollo del deporte infantil y la formación de futuros atletas.

El deporte santafesino tuvo una gran actuación en los Juegos Suramericanos.

Orgullo y legado de los Juegos Odesur

Por su parte, el referente del canotaje Rubén Rézola recordó con emoción haber competido en la laguna donde entrenó durante años y haber llevado la bandera argentina durante los Juegos. “Para mí fue el premio a mis 20 años de carrera. Ese recuerdo me va a quedar en la retina para toda la vida”, expresó.

Rézola también destacó el valor de los reconocimientos de su ciudad y los vinculó con el trabajo sostenido que requiere alcanzar objetivos deportivos. Asimismo, manifestó su deseo de que “Santa Fe continúe fortaleciendo el acompañamiento a los deportistas en sus distintas etapas de formación y competencia”.

Para Giuliana Bianchi, Tesorera del Club Belgrano, participar de los juegos “fue una experiencia inolvidable y como legado queremos seguir teniendo este tipo de eventos como la regata de Wingfoil que estamos organizando” al tiempo que se mostró “orgullosa” por el reconocimiento recibido por parte del Concejo Municipal.