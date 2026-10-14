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El cronograma y horarios de la fecha 13 del Torneo Clausura

Se llevará a cabo la fecha 13 del Torneo Clausura que podría definir a varios clasificados a los playoffs. Unión espera que otros dejen puntos en el camino

14 de octubre 2026 · 15:44hs
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El cronograma y horarios de la fecha 13 del Torneo Clausura

El fútbol argentino vivirá un fin de semana clave, ya que se llevará a cabo la decimotercera fecha del Torneo Clausura que podría definir a varios clasificados a los playoffs. La actividad comenzará este jueves cuando Huracán reciba a Gimnasia La Plata, a las 20, que buscan afianzarse en los puestos de playoffs.

Al día siguiente, el viernes, se disputarán otros dos encuentros. En el primero de ellos, Defensa y Justicia recibirá a Instituto de Córdoba a las 19, en un encuentro entre los dos mejores equipos en cuanto a puntos en lo que va de este Torneo Clausura.

Más tarde, a las 21.30, Boca jugará en La Bombonera contra Talleres, con la posibilidad de quedar con un pie y medio en los playoffs.

El sábado será el día más intenso de la fecha 13. A las 15, Banfield recibirá a Argentinos Juniors, mientras que a las 17.30 se disputarán otros dos encuentros: Independiente Rivadavia de Mendoza - Tigre y Platense - Lanús. Finalmente, a las 20, se medirán Atlético Tucumán con Rosario Central y Vélez con Gimnasia de Mendoza.

Por otra parte, el domingo será el plato fuerte de la fecha, ya que Racing recibirá a Independiente en el Cilindro de Avellaneda, en una nueva edición del Clásico de Avellaneda.

Unas horas después, a las 18, Estudiantes de Río Cuarto jugará en su estadio contra Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de La Plata hará lo propio frente a San Lorenzo. Además, a las 20.15 River jugará en Córdoba contra Belgrano.

La actividad en la fecha 13 del Torneo Clausura concluirá el lunes con los últimos tres partidos. Sarmiento recibirá a Barracas Central y Newell's a Central Córdoba de Santiago del Estero a las 19, mientras que a las 21.15 Deportivo Riestra se enfrentará con Unión.

El cronograma y horarios de la fecha 13 del Torneo Clausura

Jueves 15/10:

Huracán - Gimnasia (LP) a las 20

Viernes 16/10:

Defensa y Justicia - Instituto (C) a las 19

Boca - Talleres de Córdoba a las 21:30

Sábado 17/10:

Banfield - Argentinos Juniors a las 15

Independiente Rivadavia de Mendoza - Tigre a las 17:30

Platense - Lanús a las 17:30

Atlético Tucumán - Rosario Central a las 20

Vélez - Gimnasia de Mendoza a las 20

Domingo 18/10:

Racing - Independiente a las 14:45

Estudiantes (RC) - Aldosivi a las 18

Estudiantes (LP) - San Lorenzo a las 18

Belgrano (C) - River a las 20:15

Lunes 19/10:

Sarmiento - Barracas Central a las 19

Newell´s - Central Córdoba (SdE) a las 19

Deportivo Riesta - Unión de Santa Fe a las 21:15

Clausura Huracán Gimnasia
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