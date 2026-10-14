El fútbol argentino vivirá un fin de semana clave, ya que se llevará a cabo la decimotercera fecha del Torneo Clausura que podría definir a varios clasificados a los playoffs. La actividad comenzará este jueves cuando Huracán reciba a Gimnasia La Plata, a las 20, que buscan afianzarse en los puestos de playoffs.
El cronograma y horarios de la fecha 13 del Torneo Clausura
Se llevará a cabo la fecha 13 del Torneo Clausura que podría definir a varios clasificados a los playoffs. Unión espera que otros dejen puntos en el camino
Al día siguiente, el viernes, se disputarán otros dos encuentros. En el primero de ellos, Defensa y Justicia recibirá a Instituto de Córdoba a las 19, en un encuentro entre los dos mejores equipos en cuanto a puntos en lo que va de este Torneo Clausura.
Más tarde, a las 21.30, Boca jugará en La Bombonera contra Talleres, con la posibilidad de quedar con un pie y medio en los playoffs.
El sábado será el día más intenso de la fecha 13. A las 15, Banfield recibirá a Argentinos Juniors, mientras que a las 17.30 se disputarán otros dos encuentros: Independiente Rivadavia de Mendoza - Tigre y Platense - Lanús. Finalmente, a las 20, se medirán Atlético Tucumán con Rosario Central y Vélez con Gimnasia de Mendoza.
Por otra parte, el domingo será el plato fuerte de la fecha, ya que Racing recibirá a Independiente en el Cilindro de Avellaneda, en una nueva edición del Clásico de Avellaneda.
Unas horas después, a las 18, Estudiantes de Río Cuarto jugará en su estadio contra Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de La Plata hará lo propio frente a San Lorenzo. Además, a las 20.15 River jugará en Córdoba contra Belgrano.
La actividad en la fecha 13 del Torneo Clausura concluirá el lunes con los últimos tres partidos. Sarmiento recibirá a Barracas Central y Newell's a Central Córdoba de Santiago del Estero a las 19, mientras que a las 21.15 Deportivo Riestra se enfrentará con Unión.
El cronograma y horarios de la fecha 13 del Torneo Clausura
Jueves 15/10:
Huracán - Gimnasia (LP) a las 20
Viernes 16/10:
Defensa y Justicia - Instituto (C) a las 19
Boca - Talleres de Córdoba a las 21:30
Sábado 17/10:
Banfield - Argentinos Juniors a las 15
Independiente Rivadavia de Mendoza - Tigre a las 17:30
Platense - Lanús a las 17:30
Atlético Tucumán - Rosario Central a las 20
Vélez - Gimnasia de Mendoza a las 20
Domingo 18/10:
Racing - Independiente a las 14:45
Estudiantes (RC) - Aldosivi a las 18
Estudiantes (LP) - San Lorenzo a las 18
Belgrano (C) - River a las 20:15
Lunes 19/10:
Sarmiento - Barracas Central a las 19
Newell´s - Central Córdoba (SdE) a las 19
Deportivo Riesta - Unión de Santa Fe a las 21:15