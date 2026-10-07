El entrenador de Benín se quejó por el mal trato que recibieron en la despedida de Messi

Gernot Rohr relató que su plantel se marchó frustrado del último partido del astro con la Selección Argentina. "No nos dieron nada", aseguró

El seleccionador de Benín, Gernot Rohr, alegó que su plantel se marchó frustrado tras el último partido de Lionel Messi con la selección argentina por no haber conseguido ningún recuerdo del capitán ni de sus compañeros a pesar de los intentos del equipo africano por intercambiar camisetas o conseguir una foto con la figura rosarina.

El técnico franco-alemán expuso los detalles del desencuentro en el programa Rothen s’enflamme, de la radio francesa RMC. “Fue demasiado difícil. Lo intentamos. Ese es el único punto negro: no les dieron nada a nuestros jugadores. Ni siquiera una foto de Messi”, afirmó Rohr. Según su relato, la seguridad del estadio impidió cualquier acercamiento del plantel beninés a los futbolistas de la Albiceleste tras el pitazo final.

“Ni siquiera nos dejaron entrar en su pasillo, ni en el vestuario. La seguridad rechazó a todo el mundo”, detalló. El entrenador agregó que varios jugadores habían llevado sus propias camisetas con la intención de canjearlas, no solo con Messi sino también con otros futbolistas argentinos, pero ninguno de esos intentos prosperó".

El único objeto que Rohr logró conservar de la noche fue una camiseta propia, de 2018, que le pidió firmar a Lionel Scaloni, director técnico de Argentina. “Pude darle a Scaloni la camiseta de Messi de 2018 que tenía. Él me la firmó. Después me la devolvió. Eso es todo”, contó el entrenador, quien agregó que esperó media hora para recuperar la prenda autografiada.