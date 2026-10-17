El fútbol uruguayo presentó las tarjetas virtuales: cómo funcionan y qué ventajas ofrecen

La nueva herramienta se estrenó en la Copa AUF Uruguay y permite registrar sanciones, cambios y penales en tiempo real, aunque todavía presenta problemas de visibilidad.

El fútbol uruguayo incorporó una innovación tecnológica al arbitraje durante la victoria de Nacional por 3-0 frente a Rentistas, por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. En el Gran Parque Central, Eduardo Varela dejó de lado las tradicionales cartulinas y utilizó un dispositivo electrónico para mostrar las sanciones. La iniciativa apunta a agilizar los registros oficiales.

Cómo funcionan las tarjetas virtuales que estrenó el fútbol uruguayo

La propuesta de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) consiste en reemplazar las tarjetas físicas por un aparato electrónico que permite comunicar las decisiones disciplinarias y cargar los datos directamente en el sistema COMET, utilizado para registrar la información de los partidos.

El dispositivo tiene dos botones, uno para las amonestaciones y otro para las expulsiones. Al presionarlos, la pantalla se ilumina de amarillo o rojo y permite seleccionar al futbolista involucrado. Además de las sanciones, la herramienta contempla el registro de modificaciones en las alineaciones y de penales.

Eduardo Varela, el árbitro que utilizó el sistema en el encuentro entre Nacional y Rentistas, destacó las facilidades que ofrece durante el desarrollo de un partido. “Parece un celular. Tiene dos botones, uno amarillo y otro rojo. Los apretás y automáticamente se enciende con el color y te muestra todos los números de los jugadores para elegir”, explicó.

El juez también defendió la incorporación de esta tecnología, pese a que implica dejar atrás una imagen tradicional del arbitraje. “Nos simplifica. Puede ser que se pierda la esencia de la tarjeta, pero es una ayuda muy fuerte para nosotros; es muy positivo. Le veo vida útil”, aseguró.

En la misma línea, Varela resaltó las posibilidades que ofrece la herramienta y hasta imaginó cómo habría sido su utilización en partidos de primer nivel internacional. “Es impresionante, te facilita todo...”, comentó. Luego, agregó: “Si esto lo sacaban el otro día en la Champions, en el partido del City contra el PSG, estaríamos todos enamorados”.

Los problemas de visibilidad que debe resolver la AUF

Pese a las ventajas operativas, el sistema todavía necesita ajustes para garantizar su funcionamiento en diferentes condiciones de iluminación. La visibilidad de la pantalla se convirtió en uno de los principales obstáculos durante las primeras pruebas.

Antes de su estreno en el duelo entre Nacional y Rentistas, estaba previsto utilizar el dispositivo en un partido entre Defensor Sporting y Plaza Colonia. Sin embargo, la experiencia no pudo concretarse debido a las dificultades para visualizar la pantalla bajo la luz solar.

Marcelo de León, director del Departamento de Arbitraje de la AUF, explicó que la iniciativa continúa en etapa de evaluación y detalló las características del proyecto. “Es un proyecto muy interesante, se llaman tarjetas virtuales. Tuvimos alguna prueba en la cancha de Defensor y tuvimos algún inconveniente con lo que es la luminosidad”, señaló.

El dirigente también precisó que el aparato funciona de manera similar a un teléfono celular y está conectado al sistema que registra los acontecimientos del encuentro. “Es parecido a un celular que hace todo el enlace a lo que sucede en el partido: tarjetas amarillas, rojas, cambios, tiros penales”, indicó.

La AUF deberá trabajar sobre estos inconvenientes antes de decidir si amplía la implementación a las principales categorías del fútbol uruguayo. El debut oficial representó un primer paso hacia la modernización de los procedimientos arbitrales, aunque su continuidad dependerá de que la tecnología responda correctamente en distintos escenarios.