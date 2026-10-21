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El historial que enciende la final: cómo le fue a Eduardo Domínguez frente a Boca

Con el cruce ante Atlético Mineiro ya confirmado para definir el título continental, el entrenador asoma como un escollo histórico para el Xeneize

21 de octubre 2026 · 21:45hs
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Eduardo Domínguez vuelve a enfrentarse a Boca

Eduardo Domínguez vuelve a enfrentarse a Boca, a quien ya eliminó en dos ocasiones, siendo DT de Estudiantes.

La clasificación de Boca a la gran final de la Copa Sudamericana tras imponerse por 3-1 frente a Vasco da Gama en Barranquilla, Colombia, dejó abierta la mesa para el duelo decisivo por el título. Con el rival definido este miércoles luego de que Atlético Mineiro perdiera 2-0 en la vuelta en Montevideo y avanzara por el 3-0 conseguido en la ida, todos los cañones apuntan al cruce definitivo, donde la figura de Eduardo Domínguez emerge con un peso estadístico ineludible.

El historial de Domínguez enfrentando a Boca

El técnico se enfrentará a Boca por decimosequinta vez en su carrera como entrenador, un duelo que trae consigo un historial sumamente parejo pero con una tendencia muy marcada en los partidos a todo o nada. A lo largo de sus distintos ciclos al frente de Huracán, Colón, Independiente y Estudiantes de La Plata, los números generales marcan que el 'Barba' ganó 4 partidos, empató 5 y perdió otros 5 frente al conjunto de la Ribera.

Sin embargo, el dato más inquietante y atractivo de cara a un mano a mano definitivo se encuentra en los duelos de eliminación directa (mata-mata), donde Eduardo Domínguez avanzó las dos veces que se cruzó con Boca. La primera gran prueba ocurrió el 22 de noviembre de 2023, en las semifinales de la Copa Argentina, donde su Estudiantes se impuso por un vibrante 3-2 en condición de visitante.

El segundo antecedente se dio el 30 de abril de 2024, también en una semifinal, en este caso por la Copa de la Liga: tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, el 'Pincha' celebró el boleto a la siguiente fase al imponerse por 3-1 en la tanda de penales.

El recorrido de este enfrentamiento clásico comenzó el 8 de mayo de 2016 con un empate sin goles en la Bombonera cuando dirigía a Huracán, pasando por etapas complejas en su paso por Colón y cruzando una infinidad de capítulos en el fútbol argentino con el club platense que incluyeron triunfos como el 2-1 logrado en el Torneo Apertura 2026.

Con este panorama táctico y estadístico, la gran final continental promete un condimento en la que el estratega buscará revalidar su invicto en series decisivas ante el Xeneize.

Eduardo Domínguez Boca historial
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