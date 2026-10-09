El Invencible Centro Acuático recibe la final de la Copa Santa Fe de Natación

La gran final de natación se disputará este sábado, a las 8.30, en Rosario, en uno de los escenarios que formó parte de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El legado de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 vuelve a ser protagonista del deporte este fin de semana largo con la gran final de la Copa Santa Fe de Natación , que se disputará este sábado 10 de octubre en el Invencible Centro Acuático Provincial , ubicado en La Bajada 600 de la ciudad de Rosario.

Impulsada por el Gobierno de la Provincia, con el apoyo de Lotería de Santa Fe, las competencias de Copa Santa Fe, comenzarán a las 8.30 y permitirán que nadadores de distintos puntos de la provincia compitan en una infraestructura de primer nivel, construida para recibir a los mejores atletas del continente durante los Juegos Suramericanos.

La final de natación será una nueva muestra concreta de cómo las inversiones realizadas por el Gobierno de la Provincia para el gran evento deportivo continental se transformaron en un legado permanente para los santafesinos, con escenarios que continúan siendo utilizados para competencias y actividades deportivas. De esta manera, el legado de los Juegos no queda solamente en la infraestructura, sino que se expresa en nuevas oportunidades para los atletas, clubes y federaciones de la provincia.

Nueva fecha para el atletismo

Por otro lado, este sábado se disputará la tercera fecha de la Copa Santa Fe de Atletismo, desde las 9, en la pista “Luis Brunetto” del Estadio Municipal “Jorge Newbery” de Rosario.

La jornada contará con pruebas en ramas femeninas y masculinas de 80, 100 y 110 metros, libres y con vallas; 2.000 metros marcha; 80 y 100 metros de atletismo adaptado; salto en largo, salto en alto y salto con garrocha; además de lanzamientos de martillo, bala adaptado, disco y jabalina.

Básquet: partidos en distintos puntos de la provincia

La Copa Santa Fe de Básquet también tendrá actividad durante el sábado y domingo, con competencias correspondientes a las categorías U17 masculina y femenina.

En la rama masculina, desde las 18, habrá encuentros en Firmat, Reconquista, San Justo, Granadero Baigorria y Venado Tuerto. La agenda comenzará cuando Firmat FFC se enfrentará a Temperley de Rosario, María Juana y Sportivo Rivadavia; Platense de Reconquista jugará ante Regatas Santa Fe, Ceres Unión y Ben Hur de Rafaela; mientras que Sanjustino recibirá a Atlético Tostado, Unión de Avellaneda e Independiente de Rafaela.

En la rama femenina U17, la clasificación comenzará el sábado desde las 10 horas, con los encuentros entre Paganini Alumni, Carcarañá y Centenario de Venado Tuerto; y entre Olimpia de Venado Tuerto, ADEO y Náutico.

Golf y triatlón completan la agenda

La Copa Santa Fe de Golf tendrá una nueva fecha este sábado en Casilda. El torneo se disputará bajo la modalidad Medal a 18 hoyos, con categorías de caballeros index y damas index.

Por su parte, el lunes 12 de octubre será el turno de la Copa Santa Fe de Triatlón, que comenzará a las 7 en la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe. La competencia contará con las modalidades Súper Sprint, Age Group y Élite Nacional y combinará natación, ciclismo y carrera pedestre.

Así, durante el fin de semana largo, la Copa Santa Fe desplegará una amplia agenda deportiva en distintos escenarios de la provincia, con propuestas para diferentes edades y disciplinas.