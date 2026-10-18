Uno Santa Fe | Ovación | Tapia

El mensaje del Chiqui Tapia al Dibu Martínez: "Vas a volver más fuerte que nunca"

El presidente de la AFA se solidarizó con el arquero de la Selección argentina por la lesión sufrida en el partido entre Chelsea y Everton.

Ovación

Por Ovación

18 de octubre 2026 · 08:55hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El mensaje del Chiqui Tapia al Dibu Martínez: Vas a volver más fuerte que nunca

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se solidarizó con Emiliano "Dibu" Martínez, arquero titular de la selección argentina, que fue operado por una fractura de mandíbula: "Te deseo una pronta recuperación".

Martínez, sufrió una fractura o lesión ósea en el maxilar, tras un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite durante el cotejo entre Chelsea y Everton de la Premier League; tras la operación se confirmó que tendrá unos 40 días de recuperación.

Tapia, por su lado, se pronunció en sus redes sociales, una publicación con una foto entre él y el arquero de 34 años con un mensaje que comenzó: "Dibu querido, te deseo una pronta recuperación y todas las fuerzas del mundo".

"Un abrazo enorme a la distancia", continuó el mensaje el titular de la AFA, y afirmó que el "Dibu" podrá retomar su nivel a pesar de la grave lesión que lo marginará de las canchas durante varios partidos: "No tengo dudas de que vas a volver más fuerte que nunca".

"En todas con vos. Te quiero, gordo" finalizó la dedicatoria de Tapia hacia Emiliano Martínez, que se perderá los últimos amistosos internacionales que tendrá la selección argentina; quedó descartado para jugar los partidos contra Uruguay y Costa Rica, programados para el 13 y el 17 de noviembre, en la Bombonera y en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, respectivamente.

El guaradavallas chocó contra un rival en el encuentro que su equipo ganó 2-0, y luego estuvo varios minutos tendido sobre el césped, y visiblemente conmocionado por el fuerte golpe. Si bien se descartaron lesiones en el cuello y la espalda, los médicos confirmaron la fractura en el maxilar, que derivó en una intervención que se llevó a cabo en Liverpool.

La publicación de Chiqui Tapia para Dibu Martínez

Tapia Martínez Dibu
Noticias relacionadas
Santa Fe Rugby festeja la clasificación a semifinales en el interuniones litoraleño.

Santa Fe Rugby consiguió la clasificación a las semifinales del Regional

ferro buscara dar otro paso para convertirse en finalista por la zona a de colon

Ferro buscará dar otro paso para convertirse en finalista por la Zona A de Colón

clasico de avellaneda, lucha por la permanencia y duelos decisivos en el clausura

Clásico de Avellaneda, lucha por la permanencia y duelos decisivos en el Clausura

doblete de messi en el triunfo de inter miami sobre atlanta

Doblete de Messi en el triunfo de Inter Miami sobre Atlanta

Lo último

Violencia de género en Santa Fe: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Violencia de género en Santa Fe: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Salud pública: diez hospitales santafesinos realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas

Salud pública: diez hospitales santafesinos realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas

El papa León XIV reapareció tras su operación y agradeció el apoyo de los fieles

El papa León XIV reapareció tras su operación y agradeció el apoyo de los fieles

Último Momento
Violencia de género en Santa Fe: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Violencia de género en Santa Fe: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Salud pública: diez hospitales santafesinos realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas

Salud pública: diez hospitales santafesinos realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas

El papa León XIV reapareció tras su operación y agradeció el apoyo de los fieles

El papa León XIV reapareció tras su operación y agradeció el apoyo de los fieles

Incrementan la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante de Villa Gobernador Gálvez

Incrementan la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante de Villa Gobernador Gálvez

A Colón no le alcanza con ser Deportivo Lago

A Colón no le alcanza con ser "Deportivo Lago"

Ovación
Santa Fe Rugby consiguió la clasificación a las semifinales del Regional

Santa Fe Rugby consiguió la clasificación a las semifinales del Regional

La Perla se quedó con el clásico de Recreo en la 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

La Perla se quedó con el clásico de Recreo en la 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Ferro buscará dar otro paso para convertirse en finalista por la Zona A de Colón

Ferro buscará dar otro paso para convertirse en finalista por la Zona A de Colón

Clásico de Avellaneda, lucha por la permanencia y duelos decisivos en el Clausura

Clásico de Avellaneda, lucha por la permanencia y duelos decisivos en el Clausura

El mensaje del Dibu Martínez tras la operación: En unas semanas volvemos

El mensaje del Dibu Martínez tras la operación: "En unas semanas volvemos"

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia