El mensaje del Chiqui Tapia al Dibu Martínez: "Vas a volver más fuerte que nunca"

El presidente de la AFA se solidarizó con el arquero de la Selección argentina por la lesión sufrida en el partido entre Chelsea y Everton.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se solidarizó con Emiliano "Dibu" Martínez , arquero titular de la selección argentina, que fue operado por una fractura de mandíbula: "Te deseo una pronta recuperación".

Martínez, sufrió una fractura o lesión ósea en el maxilar, tras un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite durante el cotejo entre Chelsea y Everton de la Premier League; tras la operación se confirmó que tendrá unos 40 días de recuperación.

Tapia, por su lado, se pronunció en sus redes sociales, una publicación con una foto entre él y el arquero de 34 años con un mensaje que comenzó: "Dibu querido, te deseo una pronta recuperación y todas las fuerzas del mundo".

"Un abrazo enorme a la distancia", continuó el mensaje el titular de la AFA, y afirmó que el "Dibu" podrá retomar su nivel a pesar de la grave lesión que lo marginará de las canchas durante varios partidos: "No tengo dudas de que vas a volver más fuerte que nunca".

"En todas con vos. Te quiero, gordo" finalizó la dedicatoria de Tapia hacia Emiliano Martínez, que se perderá los últimos amistosos internacionales que tendrá la selección argentina; quedó descartado para jugar los partidos contra Uruguay y Costa Rica, programados para el 13 y el 17 de noviembre, en la Bombonera y en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, respectivamente.

El guaradavallas chocó contra un rival en el encuentro que su equipo ganó 2-0, y luego estuvo varios minutos tendido sobre el césped, y visiblemente conmocionado por el fuerte golpe. Si bien se descartaron lesiones en el cuello y la espalda, los médicos confirmaron la fractura en el maxilar, que derivó en una intervención que se llevó a cabo en Liverpool.

La publicación de Chiqui Tapia para Dibu Martínez