El mensaje del Dibu Martínez tras la operación: "En unas semanas volvemos"

El arquero de la Selección argentina fue intervenido por una lesión en el maxilar tras un choque de cabezas ante Everton y agradeció los mensajes de apoyo.

El arquero argentino Emiliano Martínez publicó un mensaje en sus redes sociales luego de ser operado por la lesión que sufrió el sábado durante el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League de Inglaterra.

“ Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0” , escribió el guardameta en una publicación de Instagram, en referencia al triunfo de su equipo por 2-0.

El futbolista sufrió un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite, que le provocó una lesión ósea en el maxilar y obligó a los médicos a intervenirlo quirúrgicamente en Liverpool.

Tras la operación, se estimó que Martínez tendrá alrededor de 40 días de recuperación, por lo que se perderá los próximos compromisos de Chelsea y no estará disponible para los partidos de la Selección argentina ante Uruguay y Costa Rica, previstos para el 13 y el 17 de noviembre.

Antes de compartir su mensaje, el arquero había llevado tranquilidad sobre su evolución y expresó su expectativa de volver a las canchas en las próximas semanas.

La publicación del Dibu Martínez