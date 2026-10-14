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El Quillá y Universidad del Litoral no se sacaron diferencias en Santo Tomé

Por la fecha 7 del Clausura Lautaro Fagioli de Primera A, El Quillá empató sin goles con Universidad del Litoral. Este miércoles habrá nutrida actividad liguista.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 08:21hs
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El Quillá y Universidad terminaron igualados sin goles en Independiente de Santo Tomé.

El Quillá y Universidad terminaron igualados sin goles en Independiente de Santo Tomé.

Tras haberse postergado por las inclemencias del tiempo el pasado fin de semana, la semana arrancó con acción en la máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol, ya que se recuperaron partidos de fechas anteriores y un adelanto de la novena que vendrá.

En primer lugar, en Santo Tomé, en el estadio Mauricio Martínez, Náutico El Quillá igualó sin goles con Universidad del Litoral en el clásico interzonal. En la presente jornada de miércoles se medirán Las Flores II con Juventud Unida de Candioti, y también habrá tres encuentros adelantados válidos por la novena fecha, que involucra a equipos que están compitiendo en el Regional Amateur.

El Quillá y UNL empataron en el clásico interzonal

En cumplimiento de la 7° fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, Náutico El Quillá igualó 0 a 0 con Universidad del Litoral bajo el buen arbitraje de Gastón Freyre. Fue un vibrante empate entre dos equipos que pertenecen a zonas diferentes y demostraron que siempre buscaron el arco contrario a pesar de no haber tenido suerte ninguno de los dos elencos.

El conjunto Tibur&oacute;n contin&uacute;a invicto en el certamen Clausura Lautaro Fagioli.

El conjunto Tiburón continúa invicto en el certamen Clausura Lautaro Fagioli.

El choque entre el Tiburón y los universitarios fue sin goles, pero fue un encuentro intenso de ida y vuelta con situaciones en los dos arcos. Los dirigidos por Martín Mazzoni terminaron más enteros y lo pudieron ganar sobre el final del cotejo. El elenco del Parque del Belgrano continúa invicto en el Clausura y ahora se encuentra en el segundo lugar detrás de Sanjustino a dos puntos. UNL también está haciendo una buena campaña, con una sola derrota, y quedó a solamente dos puntos de Colón de San Justo que se encuentra en la cima.

El próximo fin de semana, por la novena fecha, Universidad del Litoral será anfitrión de Colón de Santa Fe en la Colonia San José, mientras que Náutico El Quillá, recibirá a Unión de Santa Fe. En la divisional reserva, El Quillá igualó 1 a 1 con Universidad. Para el local marcó Benjamín Ramello, mientras que para la visita lo consiguió Santino D’Argenio.

Por la séptima fecha, en la presente jornada de miércoles, Las Flores II será anfitrión de Juventud Unida, donde el horario para el preliminar es el de las 19, mientras que los primeros equipos de ambos se enfrentarán desde las 21, con el arbitraje de Juan Bonnin. Todavía queda pendiente de disputa el cruce entre Nobleza de Recreo con Sportivo Guadalupe en la Zona A.

Universidad del Litoral se trajo un empate del cl&aacute;sico interzonal. &nbsp;

Universidad del Litoral se trajo un empate del clásico interzonal.

Como adelanto de la novena fecha, Gimnasia y Esgrima y Cosmos jugarán el interzonal en el Gigante de Ciudadela. A las 19.30 se miden las reservas, en tanto que el encuentro principal va a las 21.30, con el arbitraje de Carlos Córdoba. Además, Sanjustino y La Perla del Oeste adelantarán su partido en el barrio Mataderos, empezando la jornada con reserva a las 19.30 y Primera a las 21.30, con el referato de Nicolás Mottier.

Un rato antes, a las 21 y en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo se enfrentará al Deportivo Nobleza, con el juego preliminar que se disputará desde las 19. El encargado de controlar las acciones en el Portón del Norte será Maximiliano Moya quien contará con la colaboración de Luciano Vergara, Eduardo Vergara y Gabriel Ibarra.

Síntesis: El Quillá 0- Universidad 0

El Quillá: Federico Appendino, Pablo Bernia, Lautaro Marchionatti, Bautista Albornoz, Santiago Ingino, Juan Gómez, Joaquín Felizia, Luca Roteta, Facundo Losa, Lucio López y Gastón Losa. DT: Martín Mazzoni.

Universidad del Litoral: Diego Salvagiot, Ramiro Rotondo, Joaquín Ayala, Emiliano Mendoza, Andrés López, Lucas Manrique, Franco Casals, Santiago Puebla, Brian Giménez, Carlos Villordo y Alexis Zalazar. DT: Maximiliano Mendoza.

Cambios: Maxi Piccinino x Ingino, Mizzio Ulla x Losa y Nicolás Cometto x López (CNQ); Santiago Oreggioni x Puebla, Augusto Iturraspe x Ayala, Alejo Casas x Manrique, Brian Tarragona x Giménez, Lautaro Escobar x Villordo (UNL).

Amonestados: Lucio López, Pablo Bernia (CNQ); Lucas Manrique, Santiago Oreggioni, Andrés López, Alexis Zalazar y Augusto Iturraspe (UNL).

Goles: no hubo

Árbitro: Gastón Freyre (LSF)

Cancha: Independiente de Santo Tomé

-Posiciones:

-Zona A: Colón de San Justo 14, Nobleza y Universidad del Litoral 12, Juventud Unida de Candioti 11, Colón 10, Cosmos y Ateneo Inmaculada 9, Newell´s 7, Independiente 5, Sportivo Guadalupe 4 y Las Flores II 1.

-Zona B: Sanjustino 17, El Quillá 15, Unión 13, Gimnasia y Esgrima 11, La Salle Jobson y Academia Cabrera 10, Ciclón Racing 9, Ciclón Norte 8, Nacional 7, La Perla 5, Deportivo Santa Rosa 4.

-Promedios del descenso: Deportivo Santa Rosa 0.333 (descendido), Las Flores II 0.741, Newell´s 0.967, Nobleza de Recreo 1.121, Academia Cabrera 1.148, Ciclón Norte 1.163, Nacional 1.167, Cosmos 1.196.

El Quillá Universidad Lautaro Fagioli
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