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El recuerdo de la última presentación Unión en la Liga Argentina como local

Unión recibirá este jueves a Bochas SC, desde las 21.30, en su regreso a la Liga Argentina después de cinco temporadas en la Liga Nacional

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2026 · 15:03hs
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El recuerdo de la última presentación Unión en la Liga Argentina como local

El Ángel Malvicino volverá a ser escenario de un partido de Unión por la Liga Argentina este jueves, luego de cinco temporadas compitiendo en la máxima división, recibiendo a Bochas SC, desde las 21.30. La vuelta también invita a repasar el último antecedente oficia en Santa Fe por este certamen.

Una victoria contundente antes de dejar Santa Fe

Para encontrar la última presentación hay que retroceder hasta el lunes 5 de julio de 2021. En aquella edición de la Liga Argentina, atravesada por el formato de burbujas sanitarias y con localías que perdieron buena parte de su sentido habitual, Unión tuvo una presentación en su estadio después de disputar la fase regular en Paraná y antes de viajar a Córdoba.

En ese encuentro, el equipo dirigido por Juan Francisco Ponce superó ampliamente a Riachuelo por 108 a 72. Erbel De Pietro, con 20 puntos, y Matías Borsatti, con 16, fueron dos de los principales aportantes ofensivos de una noche que terminó con una diferencia de 36 unidades para el conjunto santafesino.

El regreso a una categoría que vuelve a tener al Malvicino como escenario

Cinco temporadas después de aquella campaña, Unión volverá a disputar la Liga Argentina en su casa. El cruce frente a Bochas SC marcará el inicio de una nueva etapa para el básquet rojiblanco, que regresa a una competencia que ya conoce y en la que buscará construir su camino con el respaldo de su público.

Unión 108: Lema 11, Borsatti 16, Ripstein 3, Bertona 12, Godoy 5, Jaime 2, De Pietro 20, Isola 3, Díaz Muller 11, Martin 13 y Blossom 6. DT: J. F. Ponce.

Riachuelo 72: Fernández 8, Robinson 22, Gambino 2, Gallardo 10, Colsani 0, Velázquez Carpio 1, Dasso 22 y Mesa 7. DT: F. Salas

Árbitros: Mendoza, Ponzo y Moreno.

Unión Liga Argentina Ángel Malvicino
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