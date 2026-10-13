El Ángel Malvicino volverá a ser escenario de un partido de Unión por la Liga Argentina este jueves, luego de cinco temporadas compitiendo en la máxima división, recibiendo a Bochas SC, desde las 21.30. La vuelta también invita a repasar el último antecedente oficia en Santa Fe por este certamen.
El recuerdo de la última presentación Unión en la Liga Argentina como local
Unión recibirá este jueves a Bochas SC, desde las 21.30, en su regreso a la Liga Argentina después de cinco temporadas en la Liga Nacional
Por Ovación
Una victoria contundente antes de dejar Santa Fe
Para encontrar la última presentación hay que retroceder hasta el lunes 5 de julio de 2021. En aquella edición de la Liga Argentina, atravesada por el formato de burbujas sanitarias y con localías que perdieron buena parte de su sentido habitual, Unión tuvo una presentación en su estadio después de disputar la fase regular en Paraná y antes de viajar a Córdoba.
En ese encuentro, el equipo dirigido por Juan Francisco Ponce superó ampliamente a Riachuelo por 108 a 72. Erbel De Pietro, con 20 puntos, y Matías Borsatti, con 16, fueron dos de los principales aportantes ofensivos de una noche que terminó con una diferencia de 36 unidades para el conjunto santafesino.
El regreso a una categoría que vuelve a tener al Malvicino como escenario
Cinco temporadas después de aquella campaña, Unión volverá a disputar la Liga Argentina en su casa. El cruce frente a Bochas SC marcará el inicio de una nueva etapa para el básquet rojiblanco, que regresa a una competencia que ya conoce y en la que buscará construir su camino con el respaldo de su público.
Unión 108: Lema 11, Borsatti 16, Ripstein 3, Bertona 12, Godoy 5, Jaime 2, De Pietro 20, Isola 3, Díaz Muller 11, Martin 13 y Blossom 6. DT: J. F. Ponce.
Riachuelo 72: Fernández 8, Robinson 22, Gambino 2, Gallardo 10, Colsani 0, Velázquez Carpio 1, Dasso 22 y Mesa 7. DT: F. Salas
Árbitros: Mendoza, Ponzo y Moreno.