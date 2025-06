El reencuentro de Argentina XV con staff y plantel confirmado

Argentina XV con staff y plantel definido

Argentina XV vuelve al ruedo. El combinado nacional reaparecerá en los escenarios internacionales en lo que será el comienzo de un 2025 sumamente competitivo. En primera instancia, visitará a Brasil el sábado 5 de julio, mientras que recibirá a Rumania el viernes 18 del mismo mes en el Club Atlético de San Isidro. Más adelante, en noviembre, viajará a Europa para enfrentar a Munster y Bristol Bears.

La novedad del conjunto argentino es la designación de Álvaro Galindo como su Head Coach, mientras que Diego Ghiglione y Nicolás Vergallo, con pasado en Dogos XV y Pampas, respectivamente, serán los entrenadores asistentes al igual que en 2024. El seleccionado se reunirá el martes 1° de julio de cara al primer partido de la ventana ante el conjunto brasileño.

Con respecto a los amistosos venideros, Galindo afirmó: "Que Argentina XV tenga partidos es espectacular, sobre todo después del Súper Rugby Américas, en donde muchos jugadores se han destacado. Que podamos asegurar competencia para el plantel con estos dos partidos de julio y los dos en noviembre en Europa hacen que el jugador siga enfocado con un objetivo a cumplir".

Argentina 2.jpg Argentina XV es el segundo seleccionado mayor de rugby del país, y tendrá en su staff al rosarino Nicolás Vergallo.

Además, se refirió a su elección como Head Coach, tras su paso por Tarucas: «En lo personal, ser head coach de Argentina XV me llena de felicidad por varios factores. Es seguir estar en el desarrollo de jugadores que incluso a muchos los tuve en el proceso de Pumitas, este año me tocó analizarlos y a otros entrenarlos en las franquicias. También por el staff que se armó, a Diego y a Nico los conozco hace mucho tiempo y todavía no me tocó trabajar con ellos. Con el Mono (Meneses) también tuvimos el año pasado un excelente trabajo«.

Asimismo, Galindo resaltó: "A través del liderazgo de Felipe Contepomi en Los Pumas, estamos conectados en la Unión con el desarrollo de jugadores y es una idea que se transmite y todos somos parte. Hoy muchos de los jugadores que participaron en el Súper Rugby Américas están con Los Pumas, otros que también se destacaron son parte de Argentina XV y mucho están con Los Pumitas en Italia. Motiva mucho ser parte de un engranaje mayor y participar en el desarrollo. Me pone muy feliz".

Estos son los partidos que disputará el combinado de Argentina XV en 2025:

Sábado 5 de julio – 15:00

Brasil vs. Argentina XV (Estadio Jacareí – San Pablo, Brasil)

Viernes 18 de julio – 15:00

Argentina XV vs. Rumania (Club Atlético de San Isidro – Buenos Aires, Argentina)

Sábado 1° de noviembre

Munster Rugby vs. Argentina XV (Thomond Park – Limerick, Irlanda)

Viernes 7 de noviembre

Bristol Bears vs. Argentina XV (Ashton Gate – Bristol, Inglaterra)

Para afrontar los dos partidos en el mes de julio, el plantel designado por Álvaro Galindo y staff es el siguiente: Mateo Albanese, Federico Albrisi, Juan Bautista Baronio, Tomás Bartolini, Benjamín Belaga, Aitor Bildosola, Facundo Cardozo, Franco Carrera, Lautaro Cipriani, Nicolás D'Amorin, Bautista Farise, Octavio Filippa, Genaro Fissore, Agustín Fraga, Benjamín Garrido, Leonardo Gea Salim, Juan Ignacio Greising Revol, Bruno Heit, Tomás Medina, Matías Medrano, Francisco Moreno, Juan Penoucos, Juan Cruz Pérez Rachel, Julián Quetglas, Nicolás Revol Pitti, Franco Rossetto, Agustín Sarelli, Alejo Sugasti, Agustín Totht y Juan Manuel Vivas.