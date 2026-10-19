En Boca crece la ilusión para que Leandro Paredes pueda jugar ante Vasco da Gama

Boca se enfrentará este martes con Vasco da Gama, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, y sus hinchas mantienen viva la ilusión de que su capitán y figura, Leandro Paredes, pueda decir presente.

Paredes, que tiene un rol fundamental en el funcionamiento del "Xeneize", se desgarró hace solo 10 días en el partido en que Boca igualó 2-2 con Instituto de Córdoba por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Boca va por todo con Leandro Paredes

Sin embargo, las cosas en este segundo semestre son distintas para Boca, ya que con Rodolfo "Vasco" Arruabarrena como director técnico consiguió una gran regularidad que le permite mantenerse en pelea en todos los frentes (Torneo Clausura, Campeón de Liga, Copa Sudamericana y Copa Argentina).

En caso de que finalmente Paredes no llegue al encuentro o que no comience como titular, su lugar sería ocupado por Rodrigo Battaglia, quien se está disponible luego de una larga inactividad, o el chileno Williams Alarcón.