En un amistoso sin equivalencias, Argentina aplastó a Burkina Faso

La Albiceleste se impuso por 7-0 sobre el conjunto africano en el Monumental por su segundo amistoso, luego de la goleada 4-0 ante Bolivia

La Selección Argentina vapuleó 7-0 a Burkina Faso en el estadio Monumental, en el que fue su segundo amistoso después de la Copa del Mundo.

Los tantos fueron convertidos por Lautaro Martínez, Diallo -en contra-, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

En apenas 12' Argentina ya goleaba 3-0 al combinado africano. Y antes de los 40' de la primera etapa, el seleccionado conducido por Lionel Scaloni se imponía por 5-0.

En el complemento y con los cambios realizados, Argentina sacó el pie del acelerador y terminó anotando dos goles, para sellar la goleada.

La Selección argentina llegó a este encuentro luego de la sólida goleada 4-0 sobre Bolivia del pasado miércoles, donde se destacó la actuación de jugadores que dan sus primeros pasos con la "Albiceleste", como es el caso de Nicolás Paz, Valentín Barco, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Román Vega, Franco Mastantuono y Leonel Flores, entre otros.

Burkina Faso, por su parte, venía de disputar dos partidos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones, en los que igualó 1-1 con Benín para luego derrotar 1-0 a la República Centroafricana.

Vale mencionar que el conjunto africano acudió con mayoría de Sub 23 ya que un retraso en el itinerario llevó a su delegación a aterrizar en Buenos Aires recién este sábado pasado el mediodía. Cabe destacar que en Argentina debutaron Tomás Palacios, Matías Soulé y Santiago Castro.