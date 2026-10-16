En un partidazo, Santa Fe empató con Tucumán en el Argentino de Mayores

El seleccionado femenino de la Asociación Santafesina igualó 3 a 3 con Tucumán, y ahora se medirá con Chaco. Los varones derrotaron a Bahiense por 2 a 1

Se concretó la segunda jornada en el Torneo Argentino de Selecciones de Hockey 2026 que se desarrolla en la provincia de Córdoba y que organiza la Confederación Argentina de Hockey. En la segunda jornada de competencia, tras haber igualado con Entre Ríos, el representativo de femenino de Santa Fe empató 3 a 3 en un partidazo frente a Tucumán en el Kempes , mientras que los varones, que habían ganado en el debut, derrotaron a Bahiense por 2 a 1 y avanzan en tierras cordobesas. Este viernes las chicas jugará con Chaco, y los caballeros, lo harán con Chubut.

En damas, se enfrentó al rival más complicado de la zona como lo es Tucumán, que acudió al certamen con figuras de peso como Victoria Sauze, campeona mundial con el seleccionado nacional y Paula Santamarina campeona con Argentina de los ODESUR.

La ASH estuvo dos veces arriba (1-0 y 2-1), pero terminó cuesta arriba y con un gol sobre la hora para sumar en el empate final 3-3. El 1-0 llegó en el segundo cuarto de la mano de Celina Basilio. La jugada nació de una combinación colectiva entre Julia Ponzo y Stefi Antoniazzi, quien mandó el centro que conectó Ruth Fuchs en busca de la volante de Banco.

Aunque el envío lo anticipó la defensa, la presión asfixiante de Santa Fe sobre la línea de gol obligó el anticipo, permitiendo que Basilio tome el rebote en medio del tumulto para mandarla a guardar. En el tercer cuarto, la ASH dispuso de dos córners cortos para estirar la distancia. El primero lo ejecutó Emilia Depetris, la arquera tapó el remate y el rebote le quedó a Victoria Bertone, cuyo disparo pasó muy cerca.

Minutos después, otro fijo encontró la definición directa y cruzada de Ruth Fuchs, pero la bocha se perdió apenas desviada. Tucumán avisó con un tiro que sacó Clara Palacios arriba al medio y también con otro desde el medio del área que obligó la intervención de la arquera santafesina. Minutos después, un fijo tucumano fue bien defendido por Santa Fe para sostener la diferencia, hasta que en una bocha profunda al medio del área, una de las delanteras conectó a medias y le dejó la bocha servida a Malena Fernández por el segundo palo para el 1-1.

El último cuarto no dio respiro. Un ataque bien resuelto por Rocío Carlen terminó con la asistencia precisa de la capitana por el medio del área a Bertone, quien en su primer intento anticipó a la arquera. Si bien Carrizo alcanzó a desviar, el rebote le volvió a quedar a la atacante de CRAI, que no perdonó para inflar la red y poner el 2-1.

Cinco minutos después, un ataque profundo de las tucumanas terminó con un pase largo de Sauze al área, donde Luisina Migles mandó un centro que no pudo conectar Santamarina, pero sí apareció Lucía Córdoba para el 2-2. Y dos minutos más tarde, Candelaria Gravano asistió en el vértice del área a Luciana García Galo, que sacó un revés al ángulo más lejano para dar vuelta el marcador (3-2).

Pese a todo, a un minuto del final, Santa Fe rescató el invicto tras una buena maniobra individual de Lara Bracamonte, en la que juntó marcas y habilitó a Luna Morello. La volante de Banco dominó y sacó un remate al palo más lejano que Carrizo dejó viva en el área. Ahí apareció nuevamente Carlen para anticiparse a Santamarina y empujar la bocha a escasos centímetros de la línea de gol y decretar el 3-3 definitivo.

Los caballeros, a paso firme

El selectivo masculino derrotó 2-1 a Bahiense en la cancha de Jockey y aseguró su pasaje entre los cuatro mejores del Ascenso. Era el cruce más complicado de la Zona y el representativo de la ASH hizo un partido inteligente y práctico. Fue certero cuando dispuso del control y manejó con criterio y calma la bocha para aprovechar al máximo sus aproximaciones.

Los varones santafesinos derrotaron con autoridad a Bahiense.

A lo largo del encuentro, consiguió ser firme en las marcas las veces que el rival avanzó. En la primera llegada clara, la ASH se puso en ventaja: una buena secuencia de pases por el sector derecho permitió que Santino Capoccetti se proyecte y quede sólo en el vértice del área para definir de revés al ángulo más lejano.

Su remate lo conectó Gonzalo Trinchieri sobre la línea de gol en la apertura del marcador. En el segundo cuarto, Bahía Blanca aprovechó sus primeros fijos y empató con una arrastrada rasante al segundo palo. Tas el descanso largo, Santa Fe priorizó el orden en sus líneas las veces que tuvo la bocha ante un rival que dominó más. El elenco bonaerense dispuso de tres fijos consecutivos, pero la ASH los defendió bien para evitar la caída de su arco.

En el cierre del tercer parcial, una jugada que comenzó Iván Méndez por el centro derivó en Gastón Torres sobre la banda derecha. Torres habilitó a Tomás López, que desbordó por la línea de fondo y lanzó el centro al medio del área. Allí apareció Santiago Raviolo para controlar y empujar la bocha al fondo de la red en el 2-1. En el último período, el trámite se mantuvo con una ASH que mantuvo la cabeza fría, más allá de las chances que ocasionó el adversario mediante un remate de Thiago Bonifazi que terminó desviado y dos fijos que Santa Fe resolvió con solvencia atrás.