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Erik Ten Hag también liquidó a Cristiano Ronaldo: "Le falló al equipo y a mí"

El neerlandés Erik Ten Hag reveló algunos detalles con críticas hacia el portugués Cristiano Ronaldo, cuando ambos coincidieron en Manchester United

20 de octubre 2026 · 18:45hs
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Erik Ten Hag también liquidó a Cristiano Ronaldo: Le falló al equipo y a mí

El neerlandés Erik Ten Hag reveló algunos detalles con críticas hacia el portugués Cristiano Ronaldo, cuando ambos coincidieron como técnico y jugador del Manchester United: "Le falló al equipo y me falló a mí".

Erik Ten Hag liquidó a Cristiano Ronaldo

Ten Hag fue el entrenador de "Los Diablos Rojos" desde el 1 de julio de 2022 hasta el 28 de octubre de 2024; su llegada se produjo porque el club buscaba una reestructuración luego de quedar afuera de la UEFA Champions League en la temporada anterior, pero desde la pretemporada comenzaron los problemas con el portugués, que se ausentó por problemas personales: "A la hora de presionar no podía correr con pelota o sin ella; la razón era que no se había preparado".

El técnico reveló cómo se había preparado para conformar un equipo competitivo alrededor de Cristiano Ronaldo: "Fui a Portugal para hablarle de mis objetivos antes de mi llegada al Manchester United" y agregó "Me decepcionó a mí y al equipo, porque habíamos planeado todo con él".

"Es uno de los mejores futbolistas de la historia, lo respetaba muchísimo, pero tuve que tomar una decisión racional", afirmó Ten Hag y agregó: "Cada gran equipo debe adaptarse a su mejor jugador, pero ese mejor jugador también debe trabajar por el equipo".

Posteriormente, el entrenador fue relegando poco a poco al portugués, dejándolo en el banco reiteradas veces hasta que Ronaldo se marchó del estadio antes de terminar un partido de la Premier League y, previo al Mundial de Qatar 2022, hizo explotar el gran escándalo al declarar: "No respeto a Ten Hag porque él no me respeta a mí", además de señalar que se sintió "traicionado por el club". En noviembre de ese año se marchó del Manchester United.

Cristiano Ronaldo Manchester United Erik ten Hag
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