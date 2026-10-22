Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Estudiantes llega al partido ante Union entre reclamos y tensión

El Pincha se juega la Libertadores ante Flamengo y luego visitará al Tate. Tras recurrir al TAS por Marcos Rojo, también mira de reojo el arbitraje de Dóvalo.

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2026 · 09:11hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Estudiantes llega al partido ante Union entre reclamos y tensión

Estudiantes atraviesa días decisivos, con dos objetivos que pueden marcar su temporada. Este jueves visitará a Flamengo en el Maracaná por la semifinal de la Copa Libertadores y, el lunes, enfrentará a Unión en Santa Fe por el Clausura. En medio de esa agenda, el club platense consiguió una resolución favorable por Marcos Rojo y mantiene la atención sobre las designaciones arbitrales.

LEER MÁS: Estudiantes va por una hazaña en el Maracaná ante Flamengo en la Libertadores

Primero, la batalla por la Libertadores

El equipo de Alexander Medina buscará el jueves, desde las 21.30, meterse en la final continental frente a Flamengo, luego del empate sin goles en La Plata. La habilitación de Marcos Rojo, tras la intervención del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), le dio una alternativa importante al entrenador para la revancha.

El defensor había quedado afuera por una decisión de la CONMEBOL, pero Estudiantes recurrió al organismo internacional de arbitraje deportivo y logró revertir la medida. Así, el Pincha viaja a Río de Janeiro con la posibilidad de contar con una pieza de experiencia en un partido determinante.

Dóvalo, otra preocupación antes de visitar a Unión

Después del compromiso copero, Estudiantes deberá enfocarse en Unión, al que visitará el lunes 26 de octubre, desde las 19, en el estadio 15 de Abril. El encuentro tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal y a Fernando Espinoza a cargo del VAR.

La designación llega luego de la polémica actuación de Dóvalo en el partido entre Belgrano y River, que generó cuestionamientos por varias decisiones. En La Plata, el arbitraje aparece como otro foco de atención antes de un duelo clave para las aspiraciones del equipo, que necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Unión
Noticias relacionadas
union tiene arbitro para el duelo vital ante estudiantes en el 15 de abril

Unión tiene árbitro para el duelo vital ante Estudiantes en el 15 de Abril

el otro aspecto relevante que recupero union en la igualdad contra riestra

El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

union corto la sequia ante riestra, pero los numeros reflejan una mejoria insuficiente

Unión cortó la sequía ante Riestra, pero los números reflejan una mejoría insuficiente

tobias rubio mantiene la fe en union: mientras este la posibilidad, vamos a dar todo

Tobías Rubio mantiene la fe en Unión: "Mientras esté la posibilidad, vamos a dar todo"

Lo último

Aprehendieron a seis personas por una tentativa de homicidio, un atraco millonario y balaceras en el norte de la ciudad

Aprehendieron a seis personas por una tentativa de homicidio, un atraco millonario y balaceras en el norte de la ciudad

Se viene una nueva edición de la Maratón de la Universidad del Litoral

Se viene una nueva edición de la Maratón de la Universidad del Litoral

Madelón respira aliviado: Unión podría tener los mismos nombres ante Estudiantes

Madelón respira aliviado: Unión podría tener los mismos nombres ante Estudiantes

Último Momento
Aprehendieron a seis personas por una tentativa de homicidio, un atraco millonario y balaceras en el norte de la ciudad

Aprehendieron a seis personas por una tentativa de homicidio, un atraco millonario y balaceras en el norte de la ciudad

Se viene una nueva edición de la Maratón de la Universidad del Litoral

Se viene una nueva edición de la Maratón de la Universidad del Litoral

Madelón respira aliviado: Unión podría tener los mismos nombres ante Estudiantes

Madelón respira aliviado: Unión podría tener los mismos nombres ante Estudiantes

Estudiantes llega al partido ante Union entre reclamos y tensión

Estudiantes llega al partido ante Union entre reclamos y tensión

Por qué Unión y Estudiantes tienen la guardia alta por el árbitro Pablo Dóvalo

Por qué Unión y Estudiantes tienen "la guardia alta" por el árbitro Pablo Dóvalo

Ovación
Unión tuvo una experiencia formativa ante la Selección Argentina Sub 17

Unión tuvo una experiencia formativa ante la Selección Argentina Sub 17

Se viene una nueva edición de la Maratón de la Universidad del Litoral

Se viene una nueva edición de la Maratón de la Universidad del Litoral

Palmeiras sufrió ante Fluminense, ganó por penales y se metió en la final de la Copa Libertadores

Palmeiras sufrió ante Fluminense, ganó por penales y se metió en la final de la Copa Libertadores

Estudiantes va por una hazaña en el Maracaná ante Flamengo en la Libertadores

Estudiantes va por una hazaña en el Maracaná ante Flamengo en la Libertadores

Se jugaron algunos pendientes de la 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Se jugaron algunos pendientes de la 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula