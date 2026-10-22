Estudiantes llega al partido ante Union entre reclamos y tensión

El Pincha se juega la Libertadores ante Flamengo y luego visitará al Tate. Tras recurrir al TAS por Marcos Rojo, también mira de reojo el arbitraje de Dóvalo.

Estudiantes atraviesa días decisivos, con dos objetivos que pueden marcar su temporada. Este jueves visitará a Flamengo en el Maracaná por la semifinal de la Copa Libertadores y, el lunes, enfrentará a Unión en Santa Fe por el Clausura. En medio de esa agenda, el club platense consiguió una resolución favorable por Marcos Rojo y mantiene la atención sobre las designaciones arbitrales.

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Primero, la batalla por la Libertadores

El equipo de Alexander Medina buscará el jueves, desde las 21.30, meterse en la final continental frente a Flamengo, luego del empate sin goles en La Plata. La habilitación de Marcos Rojo, tras la intervención del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), le dio una alternativa importante al entrenador para la revancha.

El defensor había quedado afuera por una decisión de la CONMEBOL, pero Estudiantes recurrió al organismo internacional de arbitraje deportivo y logró revertir la medida. Así, el Pincha viaja a Río de Janeiro con la posibilidad de contar con una pieza de experiencia en un partido determinante.

Dóvalo, otra preocupación antes de visitar a Unión

Después del compromiso copero, Estudiantes deberá enfocarse en Unión, al que visitará el lunes 26 de octubre, desde las 19, en el estadio 15 de Abril. El encuentro tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal y a Fernando Espinoza a cargo del VAR.

La designación llega luego de la polémica actuación de Dóvalo en el partido entre Belgrano y River, que generó cuestionamientos por varias decisiones. En La Plata, el arbitraje aparece como otro foco de atención antes de un duelo clave para las aspiraciones del equipo, que necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.