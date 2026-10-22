Estudiantes va por una hazaña en el Maracaná ante Flamengo en la Libertadores

Estudiantes visitará a Flamengo desde las 21.30, por la revancha de las semifinales de la Libertadores, tras el 0-0 en La Plata. En la final espera Palmeiras.

Estudiantes de La Plata afrontará este jueves una prueba de máxima exigencia cuando visite a Flamengo en el estadio Maracaná, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Con la serie igualada 0-0 tras el encuentro de ida, el conjunto argentino intentará dar el golpe en Brasil y conseguir el pasaje a la gran final.

El encuentro comenzará a las 21.30 y contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, mientras que su compatriota Antonio García estará a cargo del VAR. La transmisión estará disponible por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El Pincha llega a la revancha con una novedad importante: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aceptó su apelación y habilitó al defensor Marcos Rojo, quien se incorporó al plantel en las últimas semanas y estará a disposición del entrenador Alexander Medina.

Estudiantes busca dar el golpe en Brasil

El recorrido del equipo platense hasta las semifinales estuvo marcado por la exigencia. Tras conseguir una clasificación agónica en la fase de grupos, Estudiantes superó a Universidad Católica de Chile en los octavos de final y eliminó a Corinthians en los cuartos, consolidando su candidatura a pelear por el título.

Ahora tendrá enfrente a uno de los rivales más poderosos del continente. Flamengo, campeón de tres de las últimas siete ediciones de la Libertadores, buscará aprovechar su localía y el respaldo de su público para alcanzar una nueva final.

El conjunto brasileño tuvo una destacada fase de grupos, en la que terminó primero de su zona con 16 puntos. Posteriormente, dejó en el camino a Cruzeiro, con un global de 3-2, y a Independiente del Valle de Ecuador, al que superó por 3-1 en el resultado acumulado.

La igualdad sin goles registrada en La Plata dejó la serie abierta y trasladó toda la definición al mítico escenario carioca. Para Estudiantes, la clave estará en sostener el orden defensivo, aprovechar sus oportunidades y manejar la presión de un partido en el que no habrá margen para los errores.

Las probables formaciones de Flamengo y Estudiantes

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira y Alex Sandro; Erick Pulgar y Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal y Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez o Marcos Rojo y Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi y Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Hora: 21:30.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uru).

VAR: Antonio García (Uru).

Estadio: Maracaná.

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.