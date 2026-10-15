Europa League: Bayer Leverkusen goleó a Lech Poznan y tiene puntaje ideal

La 2ª fecha de la fase de liga de la Europa League dejó contundentes triunfos de Bayer Leverkusen y Milan, junto con un atractivo empate de la Real Sociedad

La segunda fecha de la fase de liga de la Europa League dejó contundentes triunfos de Bayer Leverkusen y Milan , junto con un atractivo empate de la Real Sociedad. En Polonia, Bayer Leverkusen aplastó 4-0 al Lech Pozna en el Enea Stadion y se consolidó como líder con puntaje perfecto, tras haber vencido al Celje en Alemania en el debut.

El equipo de Carles Martínez resolvió el partido en la primera mitad: Patrik Schick —reemplazante del lesionado Martin Terrier— marcó un doblete de penal, mientras que Malik Tillman anotó el cuarto tras dos rebotes derivados de una habilitación de Ezequiel Fernández a Nathan Tella que contuvo el arquero Mateusz Lis.

En el complemento, Ibrahim Maza selló el cuarto tras una gran jugada colectiva. En la próxima jornada, Leverkusen visitará al OFI Creta y Lech Poznan recibirá al Sunderland.

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Por su parte, el Milan dejó atrás la caída del debut ante Benfica y goleó 4-0 de visitante al Salzburgo. Bajo la dirección de Ruben Amorim, los Rossoneri dominaron de punta a punta impulsados por un triplete de Alphadjo Cisse.

El ex-Verona abrió el marcador de cabeza tras un centro de Omari Hutchinson, amplió la ventaja aprovechando una asistencia de Davide Bartesaghi y completó su hat-trick a los 49’ a pase de Adrien Rabiot. Gonçalo Ramos cerró la cuenta al recuperar un balón robado por Ardon Jashari tras un error defensivo de Bartosz Mazurek.

Finalmente, Union St. Gilloise y Real Sociedad igualaron 1-1 en Bélgica. Tras estrellar un tiro en el palo mediante Massiré Sylla, los locales cedieron el primer gol por un error de Hervé Koffi y Kamiel Van de Perre que capitalizó Beñat Turrientes.

Sekou Keita estampó el empate belga, y en la última jugada Sylla salvó en la línea un fallo de su propio arquero para sostener la igualdad.