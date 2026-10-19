Uno Santa Fe | Ovación | Díaz Acosta

Facundo Díaz Acosta dio el golpe en Almaty y eliminó al octavo preclasificado

El zurdo argentino remontó el partido ante Thiago Tirante y se impuso por 6-7, 6-1 y 6-4 en la primera ronda del ATP 250 de Kazajistán.

Ovación

Por Ovación

19 de octubre 2026 · 11:10hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Facundo Díaz Acosta dio el golpe en Almaty y eliminó al octavo preclasificado

Facundo Díaz Acosta protagonizó una de las sorpresas de la jornada en el ATP 250 de Almaty, en Kazajistán. El tenista argentino venció a su compatriota Thiago Tirante, octavo preclasificado del certamen, en un partido que se extendió durante dos horas y 21 minutos y se definió en tres sets sobre la cancha dura y cubierta del complejo Almaty Arena.

El zurdo, ubicado en el puesto 71 del ranking mundial, consiguió revertir un comienzo adverso y terminó imponiéndose por 6-7 (3), 6-1 y 6-4. De esta manera, dejó en el camino a Tirante, número 50 del mundo, que llegaba al torneo con la intención de recuperar sensaciones positivas después de una gira asiática en la que apenas había conseguido una victoria.

Díaz Acosta reaccionó y se quedó con el duelo argentino

El encuentro comenzó con mucha paridad y se resolvió en el tie-break del primer set, que quedó en manos de Tirante. Sin embargo, Díaz Acosta elevó considerablemente su nivel en el segundo parcial, dominó las acciones y se llevó el set por un contundente 6-1.

En el capítulo decisivo, el zurdo mantuvo la intensidad y encontró las respuestas necesarias para cerrar el partido por 6-4. Tirante, pese a conectar 13 aces, no logró sostener la ventaja inicial ni frenar la reacción de su compatriota.

Con este triunfo, Díaz Acosta avanzó a la segunda ronda del torneo y aguarda por el vencedor del encuentro entre el croata Marin Cilic y el georgiano Nikoloz Basilashvili, quien llegó al cuadro principal desde la clasificación.

De rivales a compañeros en el dobles

La particularidad del torneo es que Díaz Acosta y Tirante volverán a compartir cancha este martes, apenas un día después de enfrentarse en el cuadro individual. Esta vez, los argentinos competirán juntos en la modalidad de dobles.

La dupla nacional tendrá como adversarios al neerlandés Jean-Julien Rojer y al estadounidense Theodore Winegar, en un nuevo desafío para ambos en el certamen kazajo.

Por su parte, Tomás Etcheverry será el otro representante argentino en el cuadro individual. El platense hará su debut este miércoles por la madrugada frente al italiano Mattia Bellucci, con el objetivo de avanzar y ampliar la presencia nacional en el torneo.

El ATP 250 de Almaty, disputado bajo techo y sobre superficie dura, marca una nueva oportunidad para los tenistas argentinos en el tramo final de la temporada, con Díaz Acosta como protagonista de una victoria que cambió los pronósticos iniciales del duelo entre compatriotas.

Díaz Acosta Kairat Almaty Kazajistán
Noticias relacionadas
sanjustino se corono campeon de la copa santa fe

Sanjustino se coronó campeón de la Copa Santa Fe

argentina perdio la final del mundial de hockey sobre patines ante francia por penales

Argentina perdió la final del Mundial de hockey sobre patines ante Francia por penales

psg-barcelona, el gran atractivo de la tercera fecha de la champions league

PSG-Barcelona, el gran atractivo de la tercera fecha de la Champions League

en boca crece la ilusion para que leandro paredes pueda jugar ante vasco da gama

En Boca crece la ilusión para que Leandro Paredes pueda jugar ante Vasco da Gama

Lo último

Manchester City afrontaría una reducción enorme de puntos que lo haría descender

Manchester City afrontaría una reducción "enorme" de puntos que lo haría descender

Torneo Oficial Liga Próximo: es tiempo de los PlayIn

Torneo Oficial Liga Próximo: es tiempo de los PlayIn

Sanjustino se coronó campeón de la Copa Santa Fe

Sanjustino se coronó campeón de la Copa Santa Fe

Último Momento
Manchester City afrontaría una reducción enorme de puntos que lo haría descender

Manchester City afrontaría una reducción "enorme" de puntos que lo haría descender

Torneo Oficial Liga Próximo: es tiempo de los PlayIn

Torneo Oficial Liga Próximo: es tiempo de los PlayIn

Sanjustino se coronó campeón de la Copa Santa Fe

Sanjustino se coronó campeón de la Copa Santa Fe

Números explican por qué el empate de Colón ante Almirante fue un castigo

Números explican por qué el empate de Colón ante Almirante fue un castigo

Madelón, ante un partido que puede marcar su futuro en Unión

Madelón, ante un partido que puede marcar su futuro en Unión

Ovación
Madelón, ante un partido que puede marcar su futuro en Unión

Madelón, ante un partido que puede marcar su futuro en Unión

La situación de Ignacio Lago en Colón: un gol de colección y una salida inevitable

La situación de Ignacio Lago en Colón: un gol de colección y una salida inevitable

Colón, con la mira en el Reducido: cómo sería su camino por el segundo ascenso

Colón, con la mira en el Reducido: cómo sería su camino por el segundo ascenso

Más de 14.000 QR y tribunas abiertas: el futsal internacional convocó a los santafesinos

Más de 14.000 QR y tribunas abiertas: el futsal internacional convocó a los santafesinos

Sanjustino se coronó campeón de la Copa Santa Fe

Sanjustino se coronó campeón de la Copa Santa Fe

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia