Facundo Díaz Acosta dio el golpe en Almaty y eliminó al octavo preclasificado

El zurdo argentino remontó el partido ante Thiago Tirante y se impuso por 6-7, 6-1 y 6-4 en la primera ronda del ATP 250 de Kazajistán.

Facundo Díaz Acosta protagonizó una de las sorpresas de la jornada en el ATP 250 de Almaty, en Kazajistán. El tenista argentino venció a su compatriota Thiago Tirante, octavo preclasificado del certamen, en un partido que se extendió durante dos horas y 21 minutos y se definió en tres sets sobre la cancha dura y cubierta del complejo Almaty Arena.

El zurdo, ubicado en el puesto 71 del ranking mundial, consiguió revertir un comienzo adverso y terminó imponiéndose por 6-7 (3), 6-1 y 6-4. De esta manera, dejó en el camino a Tirante, número 50 del mundo, que llegaba al torneo con la intención de recuperar sensaciones positivas después de una gira asiática en la que apenas había conseguido una victoria.

Díaz Acosta reaccionó y se quedó con el duelo argentino

El encuentro comenzó con mucha paridad y se resolvió en el tie-break del primer set, que quedó en manos de Tirante. Sin embargo, Díaz Acosta elevó considerablemente su nivel en el segundo parcial, dominó las acciones y se llevó el set por un contundente 6-1.

En el capítulo decisivo, el zurdo mantuvo la intensidad y encontró las respuestas necesarias para cerrar el partido por 6-4. Tirante, pese a conectar 13 aces, no logró sostener la ventaja inicial ni frenar la reacción de su compatriota.

Con este triunfo, Díaz Acosta avanzó a la segunda ronda del torneo y aguarda por el vencedor del encuentro entre el croata Marin Cilic y el georgiano Nikoloz Basilashvili, quien llegó al cuadro principal desde la clasificación.

De rivales a compañeros en el dobles

La particularidad del torneo es que Díaz Acosta y Tirante volverán a compartir cancha este martes, apenas un día después de enfrentarse en el cuadro individual. Esta vez, los argentinos competirán juntos en la modalidad de dobles.

La dupla nacional tendrá como adversarios al neerlandés Jean-Julien Rojer y al estadounidense Theodore Winegar, en un nuevo desafío para ambos en el certamen kazajo.

Por su parte, Tomás Etcheverry será el otro representante argentino en el cuadro individual. El platense hará su debut este miércoles por la madrugada frente al italiano Mattia Bellucci, con el objetivo de avanzar y ampliar la presencia nacional en el torneo.

El ATP 250 de Almaty, disputado bajo techo y sobre superficie dura, marca una nueva oportunidad para los tenistas argentinos en el tramo final de la temporada, con Díaz Acosta como protagonista de una victoria que cambió los pronósticos iniciales del duelo entre compatriotas.