Ferro buscará dar otro paso para convertirse en finalista por la Zona A de Colón

Ferro busca afirmarse en la cima, Morón y Godoy Cruz intentan seguir en la pelea por el primer puesto y Chaco For Ever apunta al Reducido.

La Zona A de la Primera Nacional tendrá este domingo una jornada determinante, con varios partidos que pueden empezar a definir los objetivos de los equipos en la recta final del campeonato. Con apenas tres fechas por disputarse, Ferro Carril Oeste tiene la posibilidad de acercarse definitivamente al primer puesto, mientras sus perseguidores buscarán sostener la pelea hasta el cierre de la fase regular.

La programación también tendrá encuentros trascendentes en la parte baja de la tabla. Los Andes recibirá a All Boys en Lomas de Zamora, en un cruce que puede resultar importante para la permanencia, y Chaco For Ever afrontará su compromiso ante Central Norte con la tranquilidad de haber garantizado su continuidad en la categoría para 2027.

Ferro quiere asegurar la cima ante Racing de Córdoba

El líder Ferro Carril Oeste recibirá a Racing de Córdoba desde las 16 en Caballito, con el objetivo de defender la ventaja que construyó durante el torneo. El equipo dirigido por Juan Manuel Sara viene de empatar 1-1 ante Central Norte y suma cuatro puntos más que su escolta, Deportivo Morón.

El Verdolaga podría asegurar el primer puesto de la Zona A en esta fecha, aunque para eso necesitará vencer a la Academia cordobesa y esperar que Morón pierda frente a Mitre y que Godoy Cruz no consiga una victoria ante Estudiantes de Caseros.

En cuanto a la formación, Gustavo Canto volvería a la titularidad después de cumplir la suspensión por su expulsión ante Deportivo Madryn. El defensor ingresaría en lugar del lesionado Juan Orellana. Además, Laureano Marra vuelve a estar disponible tras cumplir su sanción.

Probable formación de Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Federico Tévez, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Ángel González, Nicolás Reniero y Emanuel Dening.

Horario: 16. Árbitro: Bruno Amiconi. TV: LPF Play.

Morón busca recuperarse para seguir soñando

Deportivo Morón tendrá una oportunidad para cambiar su presente cuando reciba a Mitre de Santiago del Estero desde las 15, en el Nuevo Francisco Urbano. El Gallo viene de perder ante Estudiantes de Caseros y acumula tres derrotas en sus últimas cuatro presentaciones, una racha que le impidió descontarle puntos al líder.

El equipo de Walter Otta necesita reencontrarse con la victoria para conservar sus aspiraciones de alcanzar el primer puesto. Sin embargo, tendrá bajas obligadas: Mariano Bíttolo y Franco Fagúndez llegaron a la quinta amarilla y no podrán jugar.

Mauro Burruchaga regresaría al mediocampo después de cumplir su suspensión, mientras que Gonzalo Berterame tendría posibilidades de ingresar en ataque. Joaquín Livera también está disponible y podría ocupar el lateral izquierdo.

Probable formación de Morón: Julio Salvá; Emanuel Iñiguez, Braian Salvareschi, Emilio Lazza, Joaquín Livera; Elías Contreras, Mauro Burruchaga, Maximiliano González; Santiago Kubiszyn; Gonzalo Berterame y Mateo Levato.

Horario: 15. Árbitro: Javier Delbarba. TV: LPF Play.

Godoy Cruz no puede dejar pasar otra oportunidad

Godoy Cruz recibirá a Estudiantes de Caseros desde las 18 en el estadio Feliciano Gambarte. El Tomba se encuentra a cinco puntos de Ferro, con nueve unidades todavía en disputa, por lo que necesita ganar para sostener sus posibilidades de terminar primero y disputar la final por el ascenso.

El equipo mendocino lleva siete partidos sin perder, aunque el empate frente a All Boys le impidió reducir la diferencia con el puntero. Para este compromiso, Pablo De Muner mantendría la formación que viene de jugar en Floresta.

Probable formación de Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera, Nahuel Brunet; Gastón Gil Romero, Benjamín Schamine; Vicente Poggi, Santiago Martínez, Felipe Cairus; Martín Pino.

Horario: 18. Árbitro: Fabrizio Llobet. TV: LPF Play.

Los Andes y All Boys, un cruce con mucho en juego

En Lomas de Zamora, Los Andes recibirá a All Boys desde las 15.30 en el estadio Eduardo Gallardón. El Mil Rayitas atraviesa una racha adversa, con dos derrotas consecutivas, y buscará recuperarse ante su gente.

César Monasterio mantiene dudas en la mitad de la cancha. Gabriel Cañete y Sergio Ortiz se disputan un lugar en la contención, mientras que Alex Valdez Chamorro y Matías González pelean por otra posición en el sector medio.

Probable formación de Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Nazareno Fernández Colombo; Juan Manuel Vázquez, Sergio Ortiz o Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro o Matías González, Facundo Villarreal; Mario Galeano y Mauricio Asenjo.

All Boys, por su parte, llega después de empatar sin goles ante Godoy Cruz y buscará aprovechar los resultados de sus rivales directos para alejarse de la zona comprometida. El equipo de Floresta suma 34 puntos y necesita seguir sumando para afrontar con mayor tranquilidad las últimas fechas.

Fabián Nardozza no podrá contar con Iván Zafarana, suspendido por acumulación de amarillas, por lo que Yago De Vito ingresaría en la defensa. Además, Matías Ezequiel Rodríguez y Lionel Román deberán cumplir sanciones.

Probable formación de All Boys: Juan Pablo Noce; Hernán Grana, Yago De Vito, Maximiliano Coronel, Alejo Tabares; Emiliano Purita, Gabriel Ramírez, Gustavo Turraca, Nicolás Barrientos; Matías Nouet y Lucas Cano.

Horario: 15.30. Árbitro: Yamil Possi. TV: LPF Play.

Chaco For Ever, salvado y con la mira puesta en el Reducido

Chaco For Ever recibirá a Central Norte de Salta desde las 17 en el estadio Juan Alberto García. El conjunto chaqueño ya aseguró su permanencia en la Primera Nacional para 2027 y ahora intentará prolongar su recuperación para mantener vivas sus posibilidades de ingresar al Reducido.

Desde la llegada de Daniel Cravero, el Negro consiguió ocho victorias, cuatro empates y tres derrotas. Su última presentación fue un triunfo por 2-1 ante Deportivo Madryn en Chubut, resultado que fortaleció la ilusión de cerrar la temporada con una clasificación.

Para este partido, el entrenador realizaría seis modificaciones respecto del equipo que jugó en Puerto Madryn. La probable formación sería: Nicolás Caprio; Alan Luque, David Valdez, Ricardo Garay Lima y Agustín Ojeda; Enzo Gaggi, Juan Manuel Carrizo, Brian Nievas y Leandro Fernández; Ezequiel Pacheco y Matías Romero.

El desafío es complejo: For Ever está a ocho puntos de Almirante Brown, que ocupa el octavo lugar, el último que otorga la clasificación al Reducido, cuando quedan nueve unidades en juego. Por eso, necesita ganar y esperar otros resultados para continuar con posibilidades matemáticas.