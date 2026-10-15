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Finalmente la revancha entre Vasco da Gama y Boca será en el Maracaná

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil dispuso que el Maracaná sea la sede de la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca

15 de octubre 2026 · 17:19hs
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Finalmente la revancha entre Vasco da Gama y Boca será en el Maracaná

Prensa Unión

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil desestimó el recurso interpuesto por Flamengo y Fluminense y finalmente el Maracaná será la sede del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca.

Vasco da Gama recibirá a Boca en el Maracaná

Este era el último paso que faltaba para que el escenario de la revancha quedara asentado de manera definitiva. Para dicho encuentro, los hinchas del Vasco ya agotaron 70.000 entradas.

La presentación había sido realizada por ambos equipos a través del consorcio Fla-Flu Servicios S.A., la empresa que administra, opera y mantiene el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

Los clubes cariocas, clásicos rivales entre sí, argumentaban que otorgarle el estadio al Vasco Da Gama implicaría sentar un precedente peligroso a través del cual otros clubes podrían solicitarlo como sede.

En caso de que eso pase, Flamengo y Fluminense temen que el campo de juego se deteriore y se vean perjudicados para jugar los partidos como locales allí.

A pesar de los planteos, la justicia brasileña buscó siempre que el Maracaná albergue el encuentro entre el Vasco Da Gama y el Xeneize, ya que lo consideraban como la sede más adecuada para tal evento.

En las últimas horas, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), había evaluado la posibilidad de mudar la revancha a Asunción, Paraguay. Un escenario probable era el estadio Defensores de Chaco.

Vasco da Gama Boca Maracaná
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