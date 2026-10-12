Franco Vivian y se llevó con autoridad la carrera de TC2000 en Toay

El piloto porteño dominó con su Chevrolet Tracker, se quedó con la victoria en la fecha 9 de la temporada, disputada en el Autódromo de Toay, La Pampa, y le descontó puntos importantes al líder del campeonato, Matías Rossi.

Franco Vivian ganó de punta a punta y da pelea por el título en el TC2000.

En una jornada nublada y poco viento, se concretó la final de la 9° fecha del 47° Campeonato de TC2000 en el circuito chico sin chicana del autódromo provincia de La Pampa, donde Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 ganó con autoridad en una carrera que dominó de principio a fin. Está fue la victoria Nº8 de Vivian en el TC2000 y la 2º de la temporada, que le permite seguir más vivo que nunca en la pelea por el título argentino.

Desde la largada, el capitalino aprovechó el potencial del SUV para dejar atrás a sus perseguidores Matias Rossi, Nicolás Traut y Lucas Carabajal. Con Vivian en la punta y Rossi buscando el segundo puesto, se dio una pelea intensa entre Francisco Monarca, Valentín Yankelevich y Marcelo Ciarrocchi por el último escalón del podio.

Con el pasar de las vueltas, Ciarrocchi quedó fuera de la lucha por un inconveniente en el Fiat Pulse #25 del ATR Racing tras un toque con Monarca, mientras que Emiliano Stang sufría una merma en el rendimiento del Toyota Corolla Cross del Toyota Gazoo Racing. Por esto, el piloto de Crespo, Entre Ríos, perdió posiciones en el clasificador.

A todo esto, el último ganador en “El Zonda” de San Juan Lucas Carabajal se metió segundo luego de superar a Matías Rossi con un gran ritmo en el VW Nivus y fue en busca del líder Franco Vivian, que empezaba a tener una ida de cola en la Tracker #57.

En la vuelta 22, Carabajal le descontó diferencias a Vivian y le metió presión para ser el nuevo líder de la competencia. Sin embargo, Franco se defendió y sacó toda su experiencia para cuidar el primer puesto.

Sobre el final, Vivian le hizo una distancia a Carabajal que ya no tenía el mismo auto luego del desgaste que tuvo hasta la mitad de carrera. Esto le permitió a Franco regresar a lo más alto del podio luego de 5 meses: la última vez fue el 24 de mayo de 2026 en Salta (Fecha 4).

Franco Vivian festejó en el TC2000 en Toay

En el mes de concientización sobre el cáncer de mama, Franco Vivian se quedó con el triunfo completando las 33 vueltas con la Chevrolet Tracker #57 color rosa con un tiempo de 36m19s666/1000 a una velocidad promedio de 186.980 km/h. Segundo terminó Lucas Carabajal con al VW Nivus #81 del Halcón Motorsport a 0.337/1000. Para el chaqueño fue el tercer podio en su sexta carrera en la categoría. Tercero quedó el líder del torneo Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S a 4.257/1000. El Sextuple Campeón Argentino de TC2000 cerró un podio multimarca: Chevrolet, VW y Toyota.

Cuarto fue Valentín Yankelevich con el Toyota Corolla Cross y quinto Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 de la escudería que lidera Dario Ramonda.

El piloto porteño se impuso en el circuito de Toay en la provincia de La Pampa.

Francisco Monarca (Chevrolet Cruze #23 – Proracing), Nicolás Palau (Honda ZR-V #96 – Honda YPF Racing), Matías Rodríguez (VW Nivus #21 – Lincoln Motorsport), Facundo Aldrighetti (Honda ZR-V #83 – Honda YPF Racing) y Tomás Fernández (Toyota Corolla Cross #11 – Corsi Sport) cerraron los diez mejores.

Franco Vivian, ganador de la 9º fecha manifestó: “Desde el 2013 lideramos la campaña de concientización de cáncer de mama junto a mi equipo y a YPF y este fin de semana logramos ganar por primera vez con el auto rosa. Feliz por este resultado. Tuve un buen auto, pero no estamos tan competitivos como los fuimos antes. Hay que seguir trabajando de cara las últimas tres fechas del año”.

Con 9 fechas cumplidas, el 47º Campeonato de TC2000 tiene como líder a Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) con 159 puntos, segundo está Franco Vivian con 131, tercero Emiliano Stang con 117, cuarto Gabriel Ponce de León con 99 y quinto Lucas Carabajal con 97.

El mejor de la Copa Rookie fue Lucas Carabajal con el VW Nivus #81 y lidera el torneo con 46 puntos, segundo está Valentín Yankelevich con 33, tercero Benjamín Squaglia (ATR Racing) con 28, cuarto Nicolás Palau con 26 y quinto Tomás Fernández con 24.