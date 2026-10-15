Fuerte sanción de la AFA para el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón Como consecuencia de su ingreso al campo de juego en medio de los disturbios en el final del partido ante Central, el presidente de Estudiantes fue sancionado por el Tribunal de Disciplina 15 de octubre 2026 · 21:58hs

Juan Sebastián Verón fue suspendido por tres meses.

Después de casi un mes de la final de la Supercopa Internacional, que tuvo a Rosario Central como campeón ante Estudiantes por 3-1 en un final escandaloso, el Tribunal de Disciplina hizo oficial la sanción a Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, Pascual Caiella, su vice, y Marcos Angeleri, manager del club, por ingresar al campo de juego e increpar al árbitro, Darío Herrera: tres meses de suspensión y una multa al club de 500 entradas.

Suspensión para Verón El Boletín del Tribunal de Disciplina hizo oficial las tres idénticas sanciones para los dirigentes del club platense, quienes ingresaron al campo de juego sobre el final del partido, mientras los planteles se cruzaban en uno de los túneles del Madre de Ciudades y obligaban al encuentro a ser finalizado antes de tiempo. Aquel día, Verón llegó a estar cara a cara con Herrera y, según el informe arbitral, insultó ferozmente al juez.

Según pudo saber TyC Sports en aquel momento, el árbitro neuquino aseguró por escrito que la Brujita lo insultó ferozmente cuando se metió en la cancha, mientras sus allegados intentaban contenerlo. "Hijos de re mil p... Hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de p..., hay que matarlos a todos", fueron parte de los insultos que Herrera asegura le propinó el dirigente.