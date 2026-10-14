Gael Cardozo, el atleta santafesino que competirá en el Sudamericano U23

El lanzador de martillo de Velocidad y Resistencia, Gael Cardozo, competirá el viernes, a las 19.05, en la nueva pista del CARD durante el Sudamericano U23

El joven lanzador de 19 años, Gael Cardozo , será el único representante de la ciudad de Santa Fe en una competencia de jerarquía internacional. El deportista participará este fin de semana en el Campeonato Sudamericano U23 , evento que tendrá lugar en la ciudad de Santa Fe, específicamente en la pista recientemente inaugurada del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro A. Candioti.

La presencia del deportista de nuestra capital, representante de Velocidad y Resistencia en este certamen continental es motivo de orgullo para el deporte local, ya que será el único de la capital provincial en la competencia. El evento, que se desarrollará durante el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre, reunirá a los talentos más destacados del atletismo joven de toda la región sudamericana en diversas disciplinas de pista y campo.

Será un desafío muy grande, pero también la oportunidad del lanzador de la Asociación Santafesina de Atletismo, de competir a este nivel, ante su gente, en su ciudad y con el respaldo de sus entrenadores, y toda su familia, que siempre lo sigue a todos lados, y en esta ocasión, lo tendrá a la vuelta de la esquina. Gael competirá en la prueba de lanzamiento de martillo el próximo viernes 16, a las 19.05.

El deportista de Velocidad y Resistencia se presentará el viernes 16, a las 19.05, en el CARD.

Gael Cardozo: el único santafesino en el Sudamericano U23

"La verdad es que estoy muy bien, venimos trabajando duro, con mucha concentración y bajo la conducción de mi entrenador Cristian Aguirre. Estamos haciendo un gran esfuerzo, ahora con la pista nueva pudimos volver a lanzar y la verdad es que es todo un desafío bastante grande porque se trata de un Sudamericano, en una categoría más grande que la mía", le dijo Gael Cardozo a UNO Santa Fe.

El representante de Velocidad y Resistencia subrayó que "sinceramente no estaba dentro de mis planes clasificar, gracias a Dios se me pudo dar, y ahora se da esta oportunidad de competir. La verdad es que con el tema del estudio, y demás, se complica un poco, pero bueno, siempre busco dar lo mejor en cada entrenamiento, y también esforzándome cada día para estar a la altura de las circunstancias".

Cardozo será el único atleta de la Asociación Santafesina que estará compitiendo en la pista del CARD y por eso hay mucha expectativa por su actuación. "Es cierto, soy el único santafesino de acá de la ciudad, y eso es un orgullo muy grande. Porque también estará compitiendo otros chicos de la provincia, como el Tomi Mondino, Ezequiel Barra, que son atletas bastante fuertes que son orgullo para nuestro país".

Las buenas actuaciones llevaron al joven atleta de 19 años a integrar el equipo de Argentina.

"También tendré el placer de compartir el torneo con grandes atletas, que eso es algo que lo hace bastante lindo, muy motivador, como el caso de William Dos Santos, que es de Brasil, pero que es un genio en los 400 con vallas, y compartir con él, será algo inolvidable como deportista y como amante del atletismo que soy", comentó el estudiantes de Educación Física.

Para formar parte del equipo que estará en el Sudamericano tuvo que cumplir con los requisitos que demanda la Cada, y sobre esto Gael contó que "la marca que gracias a Dios me hizo clasificar fue el segundo puesto en el Nacional U23 en Tigre, y mi mejor marca que es de 55.70. Por esos dos resultados fue que logré estar en el equipo U23 que competirá en Santa Fe en el Sudamericano".

En la presente temporada, que ha sido muy dura y muy intensa, compitió en el Nacional de Mayores en Rosario, en la Copa Santa Fe, Copa de Clubes Mayores en Concepción del Uruguay, y su categoría U20, en el Iberoamericano en Lima, y ahora en la última semana de octubre la copa de Clubes U20. Por lo que está muy bien entrenado para el Sudamericano, y para todo lo que se viene.

La prueba de lanzamiento de martillo para Gael en el Sudamericano en la pista del CARD Pedro A. Candioti está prevista para el viernes 16 de octubre a las 19.05, por lo que todo el ambiente del atletismo santafesino irá a la remozada carpeta ubicada en el sur de la ciudad a alentar a este gran deportista de la ciudad. "El apoyo del público es fundamental, el aliento de la gente fue algo que se destacó en los Juegos Suramericanos, y esperemos que se repita, sobre todo por la presencia de un deportista local".