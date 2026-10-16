Germán Chiaraviglio representó al COA en el foro de atletas de Panam Sports

El santafesino Germán Chiaraviglio, representante de los atletas en la Mesa Directiva del COA y vicepresidente de la Comisión de Atletas de Panam Sports, y la médica y ex judoca olímpica, Paula Pareto, vicepresidenta 2ª del Comité Olímpico Argentino (COA) y presidenta de la Comisión de Atletas del COA; formaron parte del IV Foro Continental de Atletas de Panam Sports, principal espacio continental de intercambio y capacitación para atletas y dirigentes vinculados a la representación deportiva dentro del Movimiento Olímpico.

El IV Foro Continental de Atletas organizado por Panam Sports en San José de Costa Rica reunió del 12 al 14 de octubre a representantes de las Comisiones de Atletas de los Comités Olímpicos Nacionales de todo el continente con el objetivo de fortalecer la voz de los deportistas dentro del Movimiento Olímpico, intercambiar experiencias y generar herramientas que contribuyan al desarrollo y consolidación de las estructuras de representación de atletas en cada país.

Un importante cónclave en San José de Costa Rica

Durante la apertura del encuentro, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, remarcó la importancia de colocar el bienestar de los deportistas como eje prioritario del movimiento olímpico regional: "La razón de ser de Panam Sports es estar siempre al lado de los atletas y de los comités olímpicos de los países, es importante escuchar la voz de ellos. Entender qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan, hacia dónde van y de qué manera podemos ayudarles mejor», sostuvo Ilic, antes de alentar a los presentes a mantener vivas sus metas: «Sigan soñando, porque no hay nada más lindo que tener sueños en la vida, y sobre todo tener el sueño de ser un gran deportista; Panam Sports está siempre junto a ustedes".

Paula Pareto, Germán Chiaraviglio, Milka Kraljev y Guido Monis representaron al Comité Olímpico Argentino en el Foro de Panam Sports.

Organizado por la Comisión de Atletas de Panam Sports con el apoyo de Solidaridad Olímpica Internacional, el encuentro dio continuidad a las ediciones realizadas anteriormente en Miami (2018), Cancún (2022) y Punta Cana (2024).

Durante las jornadas de trabajo, los participantes analizaron el rol de las comisiones de atletas en la toma de decisiones dentro de las organizaciones deportivas y compartieron experiencias sobre gobernanza, liderazgo y representación. Asimismo, trabajaron en grupos para identificar fortalezas, desafíos y oportunidades de mejora en las estructuras de representación de deportistas del continente.

El programa incluyó además la presentación de la denominada “Ruta del Atleta Panamericano”, una instancia destinada a difundir las oportunidades, servicios y beneficios disponibles para los deportistas a través de los programas de Panam Sports, así como espacios vinculados a financiamiento, becas y buenas prácticas desarrolladas por distintas comisiones de atletas de la región.

Entre los expositores destacados participaron el presidente de la Comisión de Atletas del COI, Pau Gasol; la bicampeona olímpica colombiana de BMX, Mariana Pajón; y la presidenta de la Comisión de Atletas de Panam Sports, Isabel Swan.

Durante su presentación, Germán Chiaraviglio expuso junto a Arthur Milroy, responsable de Apoyo a las Comisiones de Atletas en el Comité Olímpico Internacional, sobre las oportunidades de financiamiento y subsidios que brindan tanto el COI como Panam Sports. En la exposición explicaron cómo las comisiones del continente pueden postularse y acceder a estos fondos para fortalecer sus actividades, compartiendo además casos de éxito, buenas prácticas y proyectos concretos orientados a impulsar el desarrollo de las comisiones de atletas y brindar mejores herramientas a los deportistas.

Las sesiones también abordaron temáticas vinculadas con la integridad deportiva, la lucha contra el dopaje, el deporte seguro, la protección y la salud mental de los atletas, además de herramientas para afrontar la transición hacia la vida profesional una vez concluida la carrera deportiva. Los asistentes participaron igualmente de paneles sobre educación financiera, emprendimiento, conciliación entre deporte y vida familiar y el aporte de los atletas retirados a la gestión y el desarrollo deportivo.

La programación se completó con actividades de integración y trabajo en equipo, que tuvieron su cierre con una jornada desarrollada en las Cataratas de La Paz, fortaleciendo los vínculos entre los representantes de atletas de las Américas.

La presencia de Paula Pareto, Germán Chiaraviglio, Milka Kraljev y Guido Monis reafirmó el compromiso del Comité Olímpico Argentino con la promoción de la participación activa de los atletas en los ámbitos de decisión y con el fortalecimiento de una representación cada vez más sólida dentro del Movimiento Olímpico de las Américas.