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Gran festival de box en Unión de Esperanza con una santafesina campeona

La santafesina Virginia Lugo del gimnasio Upper se consagró campeona Provincial y competirá en el Nacional que se realizará en la FAB en diciembre próximo.

21 de octubre 2026 · 17:48hs
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La santafesina Virginia Lugo (de rojo) se impuso a Ana Aimo en Esperanza y se consagró campeona provincial.

gentileza Jona Luraschi (@jonaluraschi)

La santafesina Virginia Lugo (de rojo) se impuso a Ana Aimo en Esperanza y se consagró campeona provincial.

Con notable éxito y una muy buena organización se desarrolló el tercer evento organizado por el Toledo Boxing Club. Fue un espectáculo de primer nivel, con muy buenos combates, que totalizaron finalmente trece, en las magníficas instalaciones del Club Unión de la ciudad de Esperanza.

Los púgiles de la capital provincial tuvieron en su gran mayoría resultados positivos, en el campo aficionado, escenario donde van creciendo y tomando experiencia, lo cual es muy importante en sus respectivas carreras deportivas.

El Mono Juan Galv&aacute;n del Santo Tom&eacute; Box cumpli&oacute; una buena actuaci&oacute;n en Uni&oacute;n de Esperanza.

El Mono Juan Galván del Santo Tomé Box cumplió una buena actuación en Unión de Esperanza.

La velada en el predio de Janssen 1575 de la ciudad cabecera del departamento Las Colonias fue fiscalizada por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, tuvo como responsable de dicha función a José Baisetto; mientras que los jueces presentes fueron Darío Gómez, Lisandro Maglier, Torcuato Arzeno y Emanuel Baisetto. La cronometrista fue Beatriz Perassi, el doctor Sergio Ramseyer el médico de la contienda, y numerarios de la comisaría 1° de Esperanza de la Policía de Santa Fe tuvieron a su cargo la seguridad.

Una santafesina se consagró campeona provincial

La representante de Playa Norte, de 22 años, Virginia Lugo, consiguió ganarle por puntos a Ana Aimo de 25 y oriunda de la ciudad de San Jorge. Entrenada por Lucho Fernández se impuso en categoría hasta 60 kilogramos por lo que se consagró campeona provincial. A la representante del oeste santafesino del Puma Boxing Club ya le había ganado en el Centro Gallego de Santa Fe en abril pasado.

"Salió campeona provincial en categoría hasta 60kg. Y ahora se le permite viajar al Nacional con la selección de la provincia. Osea, cuando va la selección provincial, lleva una chica por categoría. Hay una de 56 que salió campeona, una de 56 hasta 60, y otra de 60, que es el caso de Virginia, que le permite ir al Nacional como titular que se desarrollará del 7 al 12 de diciembre en el Torneo Nacional de juveniles y mayores en las instalaciones de la Federación Argentina de Box" expresó Luciano Fernández del gimnasio Upper.

Por su parte, Narela Retamoso representante del Gimnasio Sport Body de Rafaela bajo la conducción de Víctor Ríos doblegó por puntos a Ana Mungussi del Toledo Box, y Malena Fernández del gimnasio Jab Trainning Center derrotó a Tamara Villafañe del Toledo Box. Además, Nahuel Brito del Toledo Box derrotó por KO en el primer asalto a Fernando Mars del gimnasio Iron Mas y Santiago Duarte del King Box doblegó por puntos a Bruno Kuchen del Toledo Box.

Alex Oveja Molina del Willie Pep de barrio Barranquitas logr&oacute; derrotar al local Ramay&oacute;n.

Alex Oveja Molina del Willie Pep de barrio Barranquitas logró derrotar al local Ramayón.

Por otro lado, el representante del barrio Barranquitas Oeste, y de 25 años, Juan Galván de Santo Tomé Box, continúa sumando experiencia y en esta oportunidad superó por puntos a Nicolás Pavón del Toledo Box. El representante del Willie Pep, Alex Molina, entrenado por Nacho Doldán, superó por puntos a Bruno Ramayón del Toledo Box, y Martín González del Toledo Box de la ciudad de Esperanza superó por puntos a Kevin Fernández del Willie Pep.

En el caso de Jorge Briani del Santo Tomé Box derrotó por abandono a Stefano Weidman del Toledo Box, y Santiago Gauchat del gimnasio comandado por Catriel Toledo se impuso a Valentín Porpato del Boxer Box por puntos. En el caso de Nahuel Pica del Boxer Box derrotó por puntos a Mauricio Santillán del Toledo Box, y Nahuel Aguilar se impuso de la misma manera a Camilo Ojeda del Willie Pep.

Zabala prepara un festival en el Club el Chaquito

El gimnasio Tin Tin Box que dirige el conocido entrenador y promotor de boxeo Luis Zabala anunció la realización de un importante festival para el próximo sábado 21 de noviembre en el Club El Chaquito de Santa Fe. De acuerdo a lo consignado por el organizador será una velada de 12 combates con púgiles de San Justo, Entre Ríos y la zona. La Coreana Zabala del Thunder Box está haciendo sus últimos combates como amateur para pasar al profesionalismo y enfrentará a Melisa Castellanos del Peri Boxing que viene de consagrarse campeona provincial.

Es la primera oportunidad que se realiza una velada que se hace un evento de box en la zona del norte del departamento La Capital, fiscalizado por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe. Hay algunos combates que ya están en agenda y serán los que animarán Benjamín Encina del Olimboxing con Tomás Tononi de San Justo, Ana Mungussi del Team Toledo con Andrea Palacios del Pequeños Demonios, Jonathan Salcedo del Thunder Box con Pablo Osan del King Box, Federico Palavecino del Upper con Alviso del Peri Box.

Esperanza santafesina Box
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