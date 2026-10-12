Hadjar explotó contra Colapinto: "Sabía que este tipo iba a ser un dolor ..."

El piloto de Red Bull estalló de furia contra el argentino cuando intentó pasarlo durante el Gran Premio de Singapur.

Franco Colapinto no tuvo Gran Premio de Singapur que esperaba tener, debió abandonar en un trazado donde supo destacarse en la temporada 2025; pero pese a su magro desempeño, el piloto de Alpine no dejó de dar pelea mientras pudo en la pista y hasta despertó la furia de uno de sus rivales, como la de Isack Hadjar, de Red Bull.

Se observa cómo el pilarense -que abandonó por fallas técnicas en su monoplaza- fue una complicación para el compañero de Max Verstappen , quien fue el ganador de la carrera disputada en el trazado de Marina Bay, y se queja por la resistencia del argentino.

Qué fue lo que sucedió entre Colapinto y Hadjar en Singapur

El momento de la carrera sucedió cuando Colapinto defendía la 12ª posición, situación en la que Hadjar quedó trabado detrás y, por radio, consultó con su ingeniero de carreras cómo podía adueñarse de la posición del nacido en Pilar.

“¿Cuánta potencia puedo sacar?”, preguntó. Además, quiso saber si podía atacar en la curva siete. La respuesta fue que podía pisar a fondo en toda la recta, o bien entre las curvas 13 y 16.

“¿Cuál es la mejor trazada para eso?”, volvió a preguntar Hadjar. Su ingeniero respondió: “Trazada ocho”. Mientras, Colapinto se mantenía delante.

Sin embargo, la irritación del francés de Alpine no tardó en llegar al punto máximo. “Madre mía. Sí, por el interior. Necesito un respiro. Madre mía. Sabía que este tipo iba a ser un dolor en el culo.”