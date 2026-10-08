Independiente Rivadavia acelera por un viejo conocido para reemplazar a Salas

La Lepra perdió a Salas por una grave lesión y ya tiene apuntado a Matías Reali, quien podría regresar al club para afrontar el tramo decisivo del campeonato.

Independiente Rivadavia no quiere perder tiempo después de la grave lesión que sufrió Maximiliano Salas y ya trabaja para cubrir su ausencia. La dirigencia mendocina avanzó por Matías Reali, un futbolista que conoce muy bien la institución y que actualmente tiene poco protagonismo en San Lorenzo. El objetivo es concretar su llegada cuanto antes para afrontar la etapa decisiva.

Reali, el elegido para cubrir una baja sensible

La lesión de Salas modificó los planes de la Lepra para el tramo final de la temporada. El delantero sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral lateral externo de la rodilla izquierda, por lo que deberá pasar por el quirófano y tendrá una recuperación estimada de entre nueve y doce meses.

Ante este panorama, Independiente Rivadavia cuenta con la posibilidad de incorporar un jugador y rápidamente apareció un nombre conocido. Se trata de Matías Reali, quien fue protagonista del ascenso conseguido por el club en 2023 y dejó un recuerdo especial entre los hinchas.

El atacante actualmente pertenece a San Lorenzo, donde no consiguió tener la continuidad esperada. Durante este 2026 disputó 16 partidos con la camiseta del Ciclón y aportó una asistencia.

La situación contractual y deportiva del jugador abre una puerta para su regreso, mientras que desde Mendoza buscan acelerar las gestiones para concretar el acuerdo durante este jueves.

Berti lo conoce y la Lepra piensa en Central

Otro elemento que favorece la posible llegada de Reali es el conocimiento que tiene Alfredo Berti sobre sus características. El entrenador compartió con el delantero su etapa en la Primera Nacional y podría volver a contar con un futbolista que conoce su idea de juego.

Reali dejó una de sus principales marcas en Independiente Rivadavia durante aquella campaña de ascenso. Uno de sus goles más recordados fue el que convirtió ante Deportivo Maipú, en el triunfo 1-0 que le permitió a la Lepra avanzar hacia la definición frente a Almirante Brown.

Mientras la dirigencia intenta cerrar su regreso, el equipo ya tiene la cabeza puesta en un compromiso de máxima exigencia. Independiente Rivadavia visitará este domingo 11 de octubre a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en una fecha importante para un equipo que marcha primero en la tabla anual.

La buena noticia para Berti será el regreso de Alex Arce. El delantero paraguayo volverá a estar disponible después de su participación con la selección de Paraguay y se perfila para ser titular frente al Canalla.