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Colazo le dio el empate a Gimnasia en el final ante Independiente Rivadavia

Independiente ganaba 1-0 con un tanto de Juan Manuel Elordi y había mostrado argumentos para quedarse con los tres puntos, pero Agustín Colazo apareció sobre el cierre para establecer el 1-1 definitivo.

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2026 · 23:45hs
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Colazo le dio el empate a Gimnasia en el final ante Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia tenía la victoria al alcance de la mano, pero Gimnasia y Esgrima La Plata encontró el empate en los últimos minutos y le arruinó la fiesta en el estadio Bautista Gargantini. En un encuentro intenso, correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura 2026, el conjunto mendocino no logró sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos con un rival directo en la pelea de la Zona B.

Elordi abrió el marcador y la Lepra tuvo chances para ampliar la ventaja

El equipo mendocino golpeó temprano. A los seis minutos del primer tiempo, Juan Manuel Elordi aprovechó una proyección por la izquierda y, desde un ángulo cerrado, venció al arquero Insfrán para poner el 1-0. El gol le dio confianza al local, que presionó la salida rival y generó situaciones para estirar la diferencia.

Matías Fernández y Maxi Salas tuvieron oportunidades para ampliar la ventaja, mientras que Fabrizio Sartori también dispuso de una ocasión frente al arco. Independiente Rivadavia se mostró incisivo en ataque y encontró espacios para lastimar, aunque no consiguió traducir su superioridad en un segundo tanto.

Gimnasia también tuvo sus momentos. La chance más clara de la primera etapa llegó a los 33 minutos, cuando Silva Torrejón remató dentro del área y obligó a una gran intervención de Bolcato. El arquero local alcanzó a desviar el disparo, que dio en el palo antes de que pudiera controlar la pelota.

Gimnasia insistió y encontró el empate en el cierre

En el complemento, el conjunto platense adelantó sus líneas y buscó con mayor decisión la igualdad. Independiente Rivadavia, por su parte, intentó aprovechar los espacios para lastimar de contraataque y estuvo cerca de ampliar la ventaja mediante Matías Fernández y Sequeira, quien se llevó los aplausos del Gargantini tras una gran acción individual.

Con el correr de los minutos, el desgaste comenzó a sentirse en el equipo mendocino. Gimnasia ganó terreno y acumuló aproximaciones, aunque también dejó pasar una oportunidad inmejorable: tras un córner, Sampaoli quedó solo frente al arco y remató por encima del travesaño.

Cuando el partido entraba en su tramo decisivo, llegó el golpe para el local. A cuatro minutos del cierre reglamentario, Franco Torres encabezó una corrida y asistió a Agustín Colazo, quien definió cruzado para marcar el 1-1. La conquista fue anulada inicialmente por posición adelantada, pero el VAR revisó la acción y convalidó el empate.

En el tiempo agregado, Gimnasia redobló la presión y obligó a Independiente Rivadavia a replegarse para defender el resultado. La Lepra resistió como pudo, pero ya había perdido la ventaja que tanto le había costado construir.

El empate dejó sensaciones contrapuestas: Independiente Rivadavia mostró pasajes de buen fútbol y generó ocasiones para resolver el partido antes, pero pagó caro la falta de contundencia. Gimnasia, que nunca dejó de buscar, encontró su premio sobre el final y se llevó un punto de Mendoza en un enfrentamiento importante para las aspiraciones de ambos en el Clausura.

Colazo Gimnasia Independiente Rivadavia
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