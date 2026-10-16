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Instituto defiende la punta ante su escolta Defensa y Justicia

Instituto visitará este viernes a Defensa desde las 19, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El equipo cordobés buscará sostener el liderazgo de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 08:20hs
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Instituto defiende la punta ante su escolta Defensa y Justicia

Canal C

La decimotercera fecha del Torneo Clausura tendrá un enfrentamiento clave en la lucha por la cima de la Zona A. Instituto visitará este viernes a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tito Tomaghello, en Florencio Varela, con el objetivo de conservar el primer puesto ante su perseguidor inmediato.

La Gloria llega a este compromiso después de igualar 2-2 frente a Boca, en un resultado que le permitió mantenerse en lo más alto de la tabla. Además, el conjunto cordobés había dado una muestra de su poder ofensivo en la fecha anterior, cuando goleó 4-1 a Independiente en el estadio Libertadores de América.

Con ese panorama, Instituto intentará sumar fuera de casa para sostener su posición de privilegio y tomar distancia de uno de sus principales competidores en la pelea por la clasificación a los playoffs.

Defensa y Justicia quiere quedarse con el liderazgo

Del otro lado estará un Halcón que atraviesa un buen momento y buscará aprovechar la localía para dar el salto a la primera posición. Defensa y Justicia viene de derrotar 2-0 a Unión en Santa Fe, con goles de Juan Manuel Gutiérrez y César Pérez.

Sin embargo, el equipo dirigido por Julio Vaccari tendrá una baja confirmada: Santiago Sosa fue expulsado en el encuentro ante el Tatengue y no podrá estar presente frente a Instituto.

El conjunto de Florencio Varela suma dos puntos menos que la Gloria, por lo que una victoria le permitirá superarla en la clasificación y modificar el escenario en la parte alta de la Zona A. De esta manera, el choque promete ser determinante para las aspiraciones de ambos en la recta final de la fase regular.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez y Demian Domínguez; Julián López y César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona y Juan Manuel Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich y Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo y Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Hora: 19.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Bryan Ferreyra.

TV: ESPN Premium.

Instituto Defensa y Justicia Clausura
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