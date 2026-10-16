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Instituto derrotó a Defensa y Justicia y es el primer clasificado a los playoffs

La Gloria venció en condición de visitante al Halcón de Varela por 1-0 y se metió en los octavos de final del Torneo Clausura

16 de octubre 2026 · 22:16hs
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Instituto superó a Defensa y Justicia 1-0.

Instituto superó a Defensa y Justicia 1-0.

Instituto sacó chapa de candidato con un importante triunfo 1-0 sobre Defensa y Justicia, victoria que le permite picar su boleto a los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 y aumentar su diferencia como líder de la Zona A, alcanzando los 29 puntos, cinco más que el Halcón de Varela.

La Gloria se metió en playoffs

El encuentro correspondiente a la fecha 13 en el estadio Norberto Tomaghaello lejos estuvo del alto vuelo ofensivo que caracterizó a los dos equipos en el torneo pero la Gloria fue efectiva y con un golazo de Jeremías Lázaro se quedó el triunfo que le permite asegurar su presencia en la fase final del certamen, irrumpiendo de lleno en la lucha por ser campeón de la Tabla Anual al estar a solo dos puntos del líder Independiente Rivadavia.

Instituto Defensa y Justicia playoffs
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