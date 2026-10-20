Jonathan Chiquito Vergara tendrá un importante desafío en Inglaterra

Chiquito ante un nuevo desafío. El boxeador del Club Atlético Colón, Jonathan Vergara, vuelve al ruedo y será con un desafío internacional. El próximo sábado 24 de octubre, en el festival denominado The Blet Collector, a desarrollarse en el Utilita Arena Sheffield, el púgil santafesino se presentará en el Reino Unido. Será su segunda presentación en la presente temporada, ya que la anterior se produjo en las Islas Baleares en Palma de Mallorca. Este miércoles parte rumbo a Inglaterra, el viernes será el pesaje y el sábado la pelea en un festival con otros seis combates.

En el Utilita Arena Sheffield bajo el programa The Blet Collector, este sábado 24 de octubre habrá un festival con siete combates que estarán bajo la supervisión del British Boxing Board of Control, que tiene como promotor a Eddie Hearn del Matchroom Boxing y a Tom Dallas como matchmaker, el púgil del Club Atlético Colón, Jonathan Vergara hará una nueva presentación a nivel internacional en categoría pesado. Otro lindo desafío para el destacado boxeador de nuestra capital.

El boxeador entrenado por Carlos Lemos en el Club Colón, que tiene 9 triunfos en el campo rentado, 5 por la vía rápida, y cuatro derrotas, se medirá a seis rounds en peso pesado con Leo el Tanque Atang quien tiene ocho presentaciones con siete victorias por la vía rápida, y apenas 19 años de edad, por lo que será un rival al que Vergara la deberá prestar atención.

"Estamos bien, venimos entrenando de muy buena manera hace un tiempo ya, por ahí se ha dificultado conseguir rival pero bueno no es sencillo. Quiero destacar que hemos conseguido un muchacho que me ayuda mucho a guantear muy bien. Estoy muy bien físicamente, estoy bien, me siento confiado, con las precauciones del caso, pero viajo con muchas expectativas a Inglaterra" le dijo Chiquito Vergara UNO Santa Fe.

El púgil Sabalero contó que "en primer lugar yo me encuentro muy bien, y del rival sabemos que es un tipo muy rápido, y creo que eso es lo más complicado que tiene en un pesado ser rápido. Es una ventaja para nosotros también, porque somos parecidos, pero bueno, estamos muy bien entrenados y es clave haber hecho una muy buena preparación".

El púgil del Club Colón, se medirá en el Reino Unido con Leo el Tanque Atang de 19 años.

El santafesino de 29 años que se presentará el sábado en el Reino Unido explicó que "salimos el miércoles rumbo a Inglaterra, creo que llegamos el jueves, nos alojamos allá y el viernes ya tenemos el pesaje, porque la pelea es el sábado. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a toda la gente que me ayuda, a mi familia, a mi entrenador y a todos aquellos que siempre me hacen el aguante en cada pelea, y no quiero olvidarme de los que hacen de sparring para que yo pueda tener un buen entrenamiento".

Carlos Lemos analizó la pelea que tendrá Chiquito

El entrenador de Chiquito es Carlos Lemos quien comentó que "Jonathan se encuentra muy bien. Estuvo haciendo una buena preparación física. Si bien la pelea no nos avisaron con mucho tiempo, pero se logró hacer un buen trabajo intenso. Se pudo conseguir algo de guanteo con buenos sparrings, que le vino muy bien. Así que bueno, será una pelea a seis rounds, y vamos con mucha esperanza de poder traer el triunfo para Argentina".

El hijo del legendario DT José Lino Lemos, que tiene a su cargo la academia de boxeo de Colón, manifestó que "sabemos que es difícil, sabiendo que el rival es un invicto que tiene 8 victorias, 7 por KO, y varios en el primer asalto. Estamos hablando de un boxeador olímpico, medallista, muy rápido, que tira mucha cantidad de golpes, que presiona, trabaja bien el cuerpo, lo hace muy bien arriba, así que hay que tener mucho cuidado, porque nos vamos a enfrentar a un boxeador muy bueno".

Carlitos Lemos es también el entrenador del santafesino Alan Crenz, a quien consultamos cuando será su próxima pelea, y confirmó que "va a estar peleando el domingo 15 de noviembre en la FAB de Buenos Aires. Va a defender su título latino superligero FIB. Estamos esperando todavía el rival. Pero Alan se encuentra bien, está haciendo un trabajo muy duro ahora, básicamente físico. También lo está haciendo con algunos sparrings, sobre la fecha sabremos algo del rival, para tratar de estudiarlo, pero se encuentra bien y está en forma para retener el título".