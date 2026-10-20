Julián Álvarez convirtió para el Atlético de Madrid y cortó una impresionante sequía

El delantero argentino volvió a anotar para el empate de su equipo por Champions League ante Stuttgart en Alemania

Julián Álvarez convirtió el único gol para el Atlético de Madrid en el empate 1 a 1 ante el Stuttgart de Alemania por la cuarta fecha de la UEFA Champions League. El delantero argentino cortó una sequía de casi medio año con el equipo dirigido por Diego Simeone.

La última vez que el ex River había anotado para el Atlético de Madrid había sido el 29 de abril también por Champions League, en la semifinales ante el Arsenal de Inglaterra. Fue un penal cruzado, para marcar el 1 a 1.

El último gol de Julián Álvarez había sido con la camiseta de la Selección argentina, en el amistoso ante Burkina Faso que el elenco dirigido por Lionel Scaloni ganó 7 a 0, el pasado 3 de octubre en el estadio "Monumental".

En tanto, la última vez que había anotado para un partido oficial también fue con la Selección, en los cuartos de final del Mundial contra Suiza. Eso fue el 11 de julio y significó el 2 a 1 parcial que destrabó el partido, que luego se cerró con el gol de Lautaro Martínez.

El gol para la "Araña" llegó en un momento clave debido a la difícil relación que está atravesando con los hinchas del Atlético de Madrid, luego de la presión que hizo para irse al Barcelona en el mercado de pases.

En los últimos encuentros, Simeone lo hacía alternar entre la titularidad y la suplencia. En el Atlético, ya lleva anotados 50 goles y 20 asistencias en 114 partidos.