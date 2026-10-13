Uno Santa Fe | Ovación | Julián Álvarez

Julián Álvarez volvió a irse silbado en el Atlético de Madrid

El delantero argentino no logró convertir en toda la temporada y cuando fue reemplazado en el partido ante Manchester United fue reprobado por los hinchas

13 de octubre 2026 · 21:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Julián Álvarez fue reprobado por los hinchas del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez fue reprobado por los hinchas del Atlético de Madrid.

El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez volvió a sentir la reprobación del público local, al retirarse bajo una intensa silbatina del último partido en la UEFA Champions League, ante el Manchester United inglés.

Julián Álvarez continúa sin poder convertir

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el futbolista fue reemplazado a los 26 minutos de la segunda parte para permitir el ingreso de Ademola Lookman, en un triunfo por 2-0 que ubica al conjunto español en zona de clasificación a 16avos de final.

El público del conjunto “Colchonero” le perdió cariño al atacante cordobés luego de un mercado de pases tumultuoso, en el que el argentino intentó por todos los medios, excepto la rescisión del contrato, dejar al club madrileño para pasar al Barcelona, que nunca presentó una oferta satisfactoria.

Julián Álvarez volvió a ser titular en el equipo de Diego “Cholo” Simeone y fue parte de una victoria fundamental ante el Manchester United para sumar sus primeros puntos en la actual Champions League, en la segunda fecha, aunque sigue sin recuperar el aliento de sus simpatizantes.

Luego de un primer tiempo aceptable, el delantero de la Selección argentina tuvo un buen remate en el palo en la segunda etapa, pero se mostró muy impreciso en los pases, tanto al pie como en profundidad, por lo que impidió la generación de contraataques y complicó la tenencia de la pelota de su equipo.

Con abucheos tras cada pase errado y sin aplausos ante las jugadas que lograba resolver con efectividad, Simeone decidió retirar al delantero campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022 para darle lugar al ingreso de Ademola Lookman, en una situación que pareció ser el inicio de una reconciliación.

Mientras se retiraba el argentino bajó una gran cantidad de aplausos, que incluso hicieron sorprender al futbolista y devolver el elogio con cierta timidez, aunque todo quedó claro poco después: Álex Baena fue reemplazado a la vez y era el que recibía la aprobación, mientras que cuando la voz del estadio nombró a Álvarez comenzaron a llegar los silbidos

Julián Álvarez Atlético de Madrid delantero
Noticias relacionadas
fifa nego un segundo cobro secreto de infantino y defendio su transparencia

FIFA negó un segundo cobro secreto de Infantino y defendió su transparencia

beligoy defendio la decision de lamolina en el partido all boys-godoy cruz

Beligoy defendió la decisión de Lamolina en el partido All Boys-Godoy Cruz

El seleccionado de damas de Santa Fe jugará el Campeonato Argentino de Mayores en Córdoba.

Todo listo en Córdoba para el Campeonato Argentino de mayores de hockey

La Conmebol Liga Evolución de Futsal 2026-Zona Sur se jugará del 14 al 18 de octubre en el Estadio Multipropósito.

Se presentó en Santa Fe la octava edición de la Liga Evolución de Futsal

Lo último

Lisandro Martínez explotó contra la dirigencia de Manchester United

Lisandro Martínez explotó contra la dirigencia de Manchester United

Sorpresa en Fiorentina: Franco Mastantuono debió ser operado

Sorpresa en Fiorentina: Franco Mastantuono debió ser operado

Julián Álvarez volvió a irse silbado en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez volvió a irse silbado en el Atlético de Madrid

Último Momento
Lisandro Martínez explotó contra la dirigencia de Manchester United

Lisandro Martínez explotó contra la dirigencia de Manchester United

Sorpresa en Fiorentina: Franco Mastantuono debió ser operado

Sorpresa en Fiorentina: Franco Mastantuono debió ser operado

Julián Álvarez volvió a irse silbado en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez volvió a irse silbado en el Atlético de Madrid

Barrio Guadalupe: investigan el incendio de tres motos secuestradas en el patio de la Comisaría 8°

Barrio Guadalupe: investigan el incendio de tres motos secuestradas en el patio de la Comisaría 8°

Una luz de esperanza para Toto Farías: el santafesino con leucodistrofia muestra notables avances tras iniciar su tratamiento en la India

Una luz de esperanza para "Toto" Farías: el santafesino con leucodistrofia muestra notables avances tras iniciar su tratamiento en la India

Ovación
De Paoli recordó su salida de Colón: Los referentes me bancaron, pero me echaron igual

De Paoli recordó su salida de Colón: "Los referentes me bancaron, pero me echaron igual"

Colón se conformó con poco y dejó escapar una oportunidad que valía oro

Colón se conformó con poco y dejó escapar una oportunidad que valía oro

Unión ya tiene árbitro para el partido ante Riestra de la fecha 13

Unión ya tiene árbitro para el partido ante Riestra de la fecha 13

Se conoció el árbitro del partido entre Colón y Almirante Brown de la fecha 34

Se conoció el árbitro del partido entre Colón y Almirante Brown de la fecha 34

Lisandro Martínez explotó contra la dirigencia de Manchester United

Lisandro Martínez explotó contra la dirigencia de Manchester United

Policiales
Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Escenario
Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Darío Giordano negó haber maltratado a sus hijos Valentín y Franco Yankelevich

Darío Giordano negó haber maltratado a sus hijos Valentín y Franco Yankelevich

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"