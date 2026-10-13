Julián Álvarez volvió a irse silbado en el Atlético de Madrid

El delantero argentino no logró convertir en toda la temporada y cuando fue reemplazado en el partido ante Manchester United fue reprobado por los hinchas

El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez volvió a sentir la reprobación del público local, al retirarse bajo una intensa silbatina del último partido en la UEFA Champions League, ante el Manchester United inglés.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el futbolista fue reemplazado a los 26 minutos de la segunda parte para permitir el ingreso de Ademola Lookman, en un triunfo por 2-0 que ubica al conjunto español en zona de clasificación a 16avos de final.

El público del conjunto “Colchonero” le perdió cariño al atacante cordobés luego de un mercado de pases tumultuoso, en el que el argentino intentó por todos los medios, excepto la rescisión del contrato, dejar al club madrileño para pasar al Barcelona, que nunca presentó una oferta satisfactoria.

Julián Álvarez volvió a ser titular en el equipo de Diego “Cholo” Simeone y fue parte de una victoria fundamental ante el Manchester United para sumar sus primeros puntos en la actual Champions League, en la segunda fecha, aunque sigue sin recuperar el aliento de sus simpatizantes.

Luego de un primer tiempo aceptable, el delantero de la Selección argentina tuvo un buen remate en el palo en la segunda etapa, pero se mostró muy impreciso en los pases, tanto al pie como en profundidad, por lo que impidió la generación de contraataques y complicó la tenencia de la pelota de su equipo.

Con abucheos tras cada pase errado y sin aplausos ante las jugadas que lograba resolver con efectividad, Simeone decidió retirar al delantero campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022 para darle lugar al ingreso de Ademola Lookman, en una situación que pareció ser el inicio de una reconciliación.

Mientras se retiraba el argentino bajó una gran cantidad de aplausos, que incluso hicieron sorprender al futbolista y devolver el elogio con cierta timidez, aunque todo quedó claro poco después: Álex Baena fue reemplazado a la vez y era el que recibía la aprobación, mientras que cuando la voz del estadio nombró a Álvarez comenzaron a llegar los silbidos