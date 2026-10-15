La AFA confirmó la fecha de la Supercopa Argentina

La AFA confirmó que la final de la Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia de Mendoza se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) confirmó que la final de la Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia de Mendoza se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre. A través de un comunicado, la cuenta oficial de la Copa Argentina dio a conocer el día en que se disputará el duelo, pero no la sede y la hora.

La final se jugará en medio de la fecha FIFA de noviembre, comprendida entre el 9 y el 17, en la cual la Selección argentina enfrentaría a Uruguay y Costa Rica.

Estudiantes se clasificó a la Supercopa Argentina tras haber ganado el Trofeo de Campeones en diciembre de 2025. A su vez, Independiente Rivadavia llega como campeón de la última edición de la Copa Argentina, tras vencer a Argentinos Juniors en la final.

Para el Pincha, será la segunda final del año, tras lo que fue la derrota por 3 a 1 ante Rosario Central por la Supecopa Internacional, que terminó con incidentes dentro del campo de juego.

En tanto, la Lepra mendocina viene como líder de la tabla anual, lo que podría otorgarle un nuevo título en caso de mantenerse en esa posición en la finalización del torneo.