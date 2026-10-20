La Copa Santa Fe de vóley define a sus campeones en Rosario

Rosario recibirá el sábado y domingo la etapa decisiva de la Copa Santa Fe de vóley, con 12 equipos por rama

La séptima edición de la Copa Santa Fe de Vóley entra en su instancia decisiva. Durante este sábado 24 y domingo 25 de octubre, Rosario será sede de la definición del torneo, que contará con los 12 mejores clasificados de cada rama y tendrá a varios clubes santafesinos en la pelea por los títulos provinciales.

La actividad se desarrollará en dos jornadas, con una fase inicial por grupos y cruces eliminatorios para definir a los campeones.

Los representantes de Santa Fe, en las zonas para la Copa Santa Fe

Tanto en la competencia femenina como en la masculina, los equipos estarán divididos en cuatro grupos de tres integrantes. Los ganadores de la fase clasificatoria accederán a las semifinales, que se disputarán el domingo, junto con los partidos por el tercer puesto y las finales.

En la rama femenina, Unión, Gimnasia y Esgrima y Villa Dora serán algunos de los representantes de la capital provincial. La distribución de las zonas quedó conformada de la siguiente manera:

Zona 1: Sonder de Rosario, Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

Zona 2: Villa Dora de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima de Rosario y Regatas de Rosario.

Zona 3: Banco Provincial de Santa Fe, El Tala de Rosario y Red Star de San Lorenzo.

Zona 4: Náutico Sportivo Avellaneda, Normal Nº 3 de Rosario y Citta de Villa Constitución.

Por su parte, el torneo masculino también tendrá una nutrida participación de clubes de la capital santafesina. Unión compartirá grupo con Normal Nº 3 y Libertad de San Jerónimo Norte, mientras que Colón se medirá con Villa Dora y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

Las cuatro zonas estarán integradas de la siguiente manera:

Zona A: Normal Nº 3 de Rosario, Libertad de San Jerónimo Norte y Unión de Santa Fe.

Zona B: Villa Dora de Santa Fe, Colón de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

Zona C: Sonder de Rosario, Regatas de Rosario y Rosario Central.

Zona D: Citta de Villa Constitución, Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario y Adelante de Reconquista.

La competencia es organizada por la Federación Santafesina de Vóleibol y tendrá su jornada de cierre en el estadio Invencible Rosario, escenario que albergará los encuentros decisivos. Allí se conocerán los campeones de una nueva edición de la Copa Santa Fe, que reunirá a los principales protagonistas del vóley provincial.