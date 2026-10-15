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La escalofriante confesión de Brian Fernández: "Probé la cocaína a los 13 años"

Sin equipo desde marzo de 2026, el futbolista de 32 años repasó numerosos detalles de su vida personal e, incluso, reveló sin ningún tipo de tapujos cuándo fue la primera vez que consumió

15 de octubre 2026 · 11:02hs
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Brian Fernández contó cuando fue la primera vez que consumió cocaína.

Brian Fernández contó cuando fue la primera vez que consumió cocaína.

A sus 32 años y luego de un fugaz paso por Fénix de la Segunda División de Uruguay, Brian Fernández volvió a aparecer en el centro de escena y no se dio especialmente por una noticia relacionada con lo meramente deportivo, sino todo lo contrario. El ex–delantero de Defensa y Justicia, institución en la que más jugó hasta el momento en su carrera, relató varios detalles relacionados con su vida personal y, sin tapujos, confesó a qué edad consumió por primera vez, una cuestión que lo afectó con el paso de los años.

La cruda confesión de Brian Fernández

En una entrevista con el canal Sistema Joaco Santos, recordó cuándo fue su primer contacto con la cocaína: “Fue en Santa Fe, ni siquiera jugaba a la pelota. Era chiquitito. Tenía 13 años cuando consumí. No tiene nada que ver el entorno. Está en uno, si vos querés consumir, curtite. No está en el otro. Yo armó una línea acá, y vos si querés, tomás. Si no querés, no tomás. O prendó un porro o me tomó una pastilla, nadie te obliga a hacer eso. Yo quise probar y probé. Yo lo decidí”.

Más adelante, le quitó importancia a la influencia que tuvo el consumo en su rendimiento físico y deportivo, pero sí enfatizó en las complicaciones que tuvo al ser adquirido por la Academia a fines de 2014. “Estaba compitiendo al más alto nivel, porque estaba jugando en Racing. Estaba en un nivel bueno, venía viviendo días hermosos y se me hizo difícil controlar eso: la plata, autos, la fama. Me metí en ese mundo que está bueno, porque la pasas re bien, pero cuando te das cuenta no es por ahí”, señaló.

Al mismo tiempo, relató cómo transitó el paso de vestir la camiseta del Halcón a ser futbolista del elenco de Avellaneda: “Fueron muchos cambios, pero seguía viviendo en Varela hasta que me fui a Puerto Madero, que ya era otra cosa. Yo quería salir de Varela y vivir allá, después quería irme a Nordelta y lo mismo con Canning. Viví en todos lados y, sin embargo, eso no me sirvió de nada”. Y añadió: “Me hubiese gustado haberlo hecho diferente, no pensar así. Por ahí no era el camino, en realidad me estaba destruyendo”.

Durante los primeros días de febrero de 2026, cuando fue presentado como nueva incorporación de Fénix de Uruguay -equipo donde ni siquiera llegó a debutar-, Brian se mostró reflexivo y sincero en relación a su constante lucha. “Hoy levanto el celular y estoy contento de saber que tengo un mensaje de mi mamá, de mi hermana, mi hermano, mi hijo y de mi familia. Declaré que va a ser así mi celular, declaré que va a ser así mi vida, y así la voy a sostener. Y es difícil porque es lo que más me costó en mi vida”, sentenció.

Brian Fernández cocaína años
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