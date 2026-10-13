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La Justicia de Brasil falló a favor de Vasco da Gama y la semifinal con Boca se jugará en el Maracaná

El tribunal carioca revocó la medida cautelar que ponía en duda el escenario del partido por Copa Sudamericana y reactivó la venta de entradas

13 de octubre 2026 · 12:16hs
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El partido de vuelta de las semifinales entre Boca y Vasco da Gama se jugará en el Maracaná.

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El partido de vuelta de las semifinales entre Boca y Vasco da Gama se jugará en el Maracaná.

La Justicia de Río de Janeiro falló a favor de Vasco da Gama y ratificó de manera formal al estadio Maracaná como sede para la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Boca, programada para el próximo martes 20 de octubre a partir de las 21.30 (hora argentina).

Boca y Vasco da Gama jugarán en el Maracaná

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el dictamen judicial dejó sin validez la orden cautelar expedida el último sábado, la cual amenazaba con forzar una mudanza de escenario a menos de dos semanas del partido.

Tras el visto bueno de los magistrados, la directiva del conjunto cruzmaltino reanudó la comercialización de localidades, sumándose a las más de 45.000 entradas que ya se habían puesto en venta antes del conflicto legal.

El problema se originó a partir de un reclamo elevado por el consorcio Fla-Flu —organismo que administra la concesión del predio en Brasil—, el cual argumentaba riesgos operativos por la superposición de calendarios con el encuentro de básquet entre Flamengo y Botafogo pautado en el Maracanazinho, estadio cerrado ubicado a metros del mítico escenario en Rio de Janeiro.

Frente a esa postura, el departamento legal del equipo brasileño presento un documento que sostiene que una instancia decisiva de carácter internacional de la Conmebol tiene prioridad reglamentaria y contractual por sobre cualquier otra disciplina bajo los términos de la concesión del complejo.

Dicho escrito sumó, además, dos puntos favorables del Ministerio Público y el respaldo de las autoridades de seguridad locales, lo que terminó de despejar la controversia para garantizar una habitual jornada en uno de los estadios más emblemáticos del continente que definirá a un finalista de la Copa Sudamericana.

Brasil Boca Vasco da Gama
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