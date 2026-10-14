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La muerte del "Roña" Castro: qué reveló el parte policial

El histórico boxeador argentino falleció este miércoles a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 08:25hs
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La muerte del Roña Castro: qué reveló el parte policial

La muerte de Jorge Fernando “Roña” Castro conmocionó este miércoles al deporte argentino. El excampeón mundial de boxeo tenía 59 años y falleció luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en un bingo de la localidad bonaerense de Morón.

De acuerdo con la información consignada en el parte policial, el exboxeador estaba en la sala de máquinas del establecimiento cuando sufrió el episodio. El encargado del lugar advirtió la situación y dio aviso para que recibiera asistencia médica.

Minutos después, un equipo de emergencias llegó al lugar y el profesional que lo atendió constató su fallecimiento. La noticia generó pesar en el ambiente del boxeo, donde Castro dejó una marca tanto por sus logros deportivos como por su personalidad dentro y fuera del ring.

Qué dice el parte policial sobre la muerte del “Roña” Castro

Según el informe policial, Castro padecía diabetes y, al momento de la descompensación, presentaba un nivel bajo de insulina, de acuerdo con los datos consignados en el documento.

Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente cuál fue la causa de su muerte. Por lo tanto, no es posible establecer con certeza si la condición médica mencionada tuvo una relación directa con el episodio que terminó con su vida.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón, que interviene para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Una pérdida que golpea al boxeo argentino

Castro fue uno de los nombres destacados del boxeo nacional y alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera en 1994, cuando conquistó el título mundial de los medianos tras vencer al estadounidense Reggie Johnson en Buenos Aires.

A lo largo de su trayectoria, el “Roña” construyó una figura reconocida por su estilo combativo y su fuerte personalidad. En los últimos años, además, se involucró en iniciativas solidarias destinadas a asistir a familias vulnerables mediante comedores y ollas populares en el conurbano bonaerense.

Su muerte, a los 59 años, deja una profunda huella en el deporte argentino, mientras se aguardan precisiones oficiales sobre las causas del episodio que terminó con su vida.

Castro Morón boxeo
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