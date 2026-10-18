La Perla se quedó con el clásico de Recreo en la 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

En la continuidad del octavo capítulo del Clausura de Primera A, La Perla venció a Nobleza por la mínima diferencia, mientras que El Quillá derrotó al Pistolero y es puntero de la Zona B.

La Perla del Oeste festejó la victoria conseguida en el clásico ante la Vizcachera.

Con la disputa de seis encuentros avanza la disputa de la 8° fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En uno de los encuentros más atractivos, se registró el triunfo de La Perla sobre Nobleza por la mínima diferencia en el clásico de Recreo.

Por otro lado, Juventud Unida venció a Newell´s y es el puntero de la Zona A, mientras que El Quillá se impuso al Pistolero en Ciudadela y manda en la Zona B. También se registró la victoria de Colón y Ciclón Norte, mientras que Ateneo y Las Flores empataron en la autopista.

Nobleza de Recreo dio batalla en Recreo Sur pero cayó ante su clásico rival. Gentileza Fútbol de Santa Fe

El próximo miércoles 21 de octubre se disputarán tres encuentros. Por la Zona A, en el Eladio Romeo Rosso, Sportivo Guadalupe será anfitrión de Colón de San Justo, y Cosmos FC recibirá a la Universidad del Litoral, mientras que por la Zona B, Ciclón Racing enfrentará a Sanjustino.

Juventud Unida y El Quillá, los punteros del Clausura liguista

Por la Zona A del Lautaro Fagioli se disputaron tres cotejos. A la vera de la autopista, Ateneo Inmaculada igualó 2 a 2 con Las Flores II bajo el arbitraje de Valentín Córdoba. Para el elenco colegial que tiene como entrenador a Agustín Oliver los goles los hicieron Rubén Báez y José Leconte mientras que para la Naranja los consiguieron Rodrigo González y Facundo Quiroz.

Por su parte, en el predio 4 de Junio, Colón de Santa Fe derrotó a Independiente de Santo Tomé por 2 a 0 bajo el referato de Carlos Córdoba. Los goles para el Sabalero llegaron por intermedio de Román Fola y Tomás Parodi. En el estadio Rodolfo Candioti, ubicado en el extremo norte del departamento La Capital, Juventud Unida de Candioti venció a Newell´s de barrio Roma por 2 a 0 bajo el control de Joaquín Urbani. Para la escuadra dirigida por Martino Petitti los goles los consiguieron Benjamín Vanderberghe y Eros Méndez.

Por la Zona B, en el Gigante de Ciudadela, Náutico El Quillá festejó por partida doble, ya que no solamente derrotó al Pistolero como visitante sino que se colocó como puntero de su grupo. En una tarde soñada El Quillá derrotó a Gimnasia en Ciudadela por 1 a 0 con gol de Gastón Losa en el segundo tiempo. Con este resultado el equipo de Patita Mazzoni llega a la punta de la Zona B con 18 puntos a falta de 3 fechas para terminar el campeonato. Pepi Appendino a 6' del final evitó el empate de Gimnasia atajando un penal.

Náutico El Quillá ganó en Ciudadela y es puntero de la Zona B del Lautaro Fagioli. Gentileza Fútbol de Santa Fe

En el Ricardo Yossen, Ciclón Norte de Cayastá superó por 1 a 0 a Nacional bajo el control de Ariel Correa y con gol de Máximo Carrazán. Recordemos que el viernes por la noche, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson goleó al descendido Deportivo Santa Rosa por 7 a 0. Los goles para la escuadra colegial fueron convertidos por Manuel Velázquez, Santiago Verdinelli, Facundo Silvestro, Benjamín Maciel en dos ocasiones, Guido Gutiérrez y Mariano Andreoli. En el partido interzonal, disputado en el estadio el Jardín de Recreo Sur, La Perla del Oeste derrotó por 1 a 0 a Nobleza. Bajo el arbitraje de Gastón Freyre, el único gol para el elenco de Andrés Formento lo consiguió Amir Navarro, mientras que fue expulsado Matías Mena en la Vizcachera.

-Posiciones:

*Zona A: Juventud Unida 17, Colón de San Justo 15, Nobleza de Recreo y Colón 13, Universidad 12, Cosmos y Ateneo Inmaculada 10, Newell´s 7, Independiente 5, Sportivo Guadalupe 4 y Las Flores II 2.

*Zona B: El Quillá 18, Sanjustino 17, Unión y La Salle Jobson 13, Gimnasia y Esgrima 12, Ciclón Norte y La Perla del Oeste 11, Ciclón Racing 9, Academia Cabrera y Deportivo Santa Rosa 7, Nacional 4.

-Promedios: Deportivo Santa Rosa 0.414 (descendido), Las Flores II 0.724, Newell´s Old Boys 0.957, Academia Cabrera 1.098, Nobleza de Recreo 1.108, Ciclón Norte 1.183, Cosmos FC 1.194, Independiente 1.258, Ciclón Racing 1.272.

-Próxima fecha:

*Zona A: Universidad con Colón, Independiente con Juventud Unida, Newell´s con Ateneo Inmaculada, Las Flores con Sportivo Guadalupe. Ya jugaron: Colón SJ 1-Nobleza 1, Gimnasia y Esgrima 0- Cosmos 0.

*Zona B: El Quillá con Unión, Academia Cabrera con Ciclón Norte, Nacional con La Salle Jobson, Deportivo Santa Rosa con Ciclón Racing. Ya jugaron: Sanjustino 0- La Perla 2.