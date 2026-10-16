La Selección argentina confirmó dos amistosos y comienza a transitar la era post Messi

La Selección se enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires y cuatro días después jugará ante Costa Rica en Córdoba.

La Selección argentina ya tiene definidos sus próximos compromisos internacionales. La Albiceleste se medirá con Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires y luego enfrentará a Costa Rica el 17, en Córdoba, en una doble jornada que marcará el comienzo de una etapa diferente para el seleccionado.

Con estos dos encuentros, el equipo nacional empezará a transitar un escenario que genera expectativa entre los hinchas: la era post Lionel Messi . La ausencia del capitán abre interrogantes sobre la conformación del equipo y el protagonismo que asumirán los futbolistas que vienen formando parte del recambio generacional.

Uruguay y Costa Rica, los primeros desafíos

El primer compromiso será ante Uruguay, en un clásico rioplatense que representa una exigencia importante para el conjunto argentino. El partido se disputará el 13 de noviembre en Buenos Aires y servirá como una prueba para evaluar alternativas y comenzar a delinear el futuro del seleccionado.

Cuatro días después, el equipo nacional se trasladará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica, en el segundo amistoso de la ventana internacional. La presentación en el interior del país también le permitirá a la Selección reencontrarse con el público de otra plaza futbolera.

La confirmación de ambos partidos pone en marcha una nueva etapa para la Albiceleste, con el desafío de sostener su competitividad y construir una identidad más allá de la presencia de Messi, una de las figuras más determinantes de la historia del fútbol argentino.

Los amistosos de noviembre serán, así, una oportunidad para observar cómo responde el equipo ante un cambio de ciclo y qué futbolistas comienzan a asumir mayores responsabilidades dentro del seleccionado nacional.