Uno Santa Fe | Ovación | Selección

La Selección argentina confirmó dos amistosos y comienza a transitar la era post Messi

La Selección se enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires y cuatro días después jugará ante Costa Rica en Córdoba.

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 12:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Selección argentina confirmó dos amistosos y comienza a transitar la era post Messi

La Selección argentina ya tiene definidos sus próximos compromisos internacionales. La Albiceleste se medirá con Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires y luego enfrentará a Costa Rica el 17, en Córdoba, en una doble jornada que marcará el comienzo de una etapa diferente para el seleccionado.

Con estos dos encuentros, el equipo nacional empezará a transitar un escenario que genera expectativa entre los hinchas: la era post Lionel Messi. La ausencia del capitán abre interrogantes sobre la conformación del equipo y el protagonismo que asumirán los futbolistas que vienen formando parte del recambio generacional.

Uruguay y Costa Rica, los primeros desafíos

El primer compromiso será ante Uruguay, en un clásico rioplatense que representa una exigencia importante para el conjunto argentino. El partido se disputará el 13 de noviembre en Buenos Aires y servirá como una prueba para evaluar alternativas y comenzar a delinear el futuro del seleccionado.

Cuatro días después, el equipo nacional se trasladará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica, en el segundo amistoso de la ventana internacional. La presentación en el interior del país también le permitirá a la Selección reencontrarse con el público de otra plaza futbolera.

La confirmación de ambos partidos pone en marcha una nueva etapa para la Albiceleste, con el desafío de sostener su competitividad y construir una identidad más allá de la presencia de Messi, una de las figuras más determinantes de la historia del fútbol argentino.

Los amistosos de noviembre serán, así, una oportunidad para observar cómo responde el equipo ante un cambio de ciclo y qué futbolistas comienzan a asumir mayores responsabilidades dentro del seleccionado nacional.

Selección Uruguay Costa Rica
Noticias relacionadas
messi confirmo su adios a la seleccion: ya extrano ponerme la celeste y blanca

Messi confirmó su adiós a la Selección: "Ya extraño ponerme la celeste y blanca"

messi puso fin a las teorias sobre la final del mundial: no paso nada raro como se dice

Messi puso fin a las teorías sobre la final del Mundial: "No pasó nada raro como se dice"

el mensaje de union para messi tras su despedida de la seleccion argentina

El mensaje de Unión para Messi tras su despedida de la Selección Argentina

messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la seleccion

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

Lo último

Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Escándalo ambiental en la isla Sirgadero: tras violar una clausura, la Justicia allanó un predio por relleno ilegal y posible contaminación

Escándalo ambiental en la isla Sirgadero: tras violar una clausura, la Justicia allanó un predio por relleno ilegal y posible contaminación

Madelón apelaría por dos regresos para intentar levantar a Unión

Madelón apelaría por dos regresos para intentar levantar a Unión

Último Momento
Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Escándalo ambiental en la isla Sirgadero: tras violar una clausura, la Justicia allanó un predio por relleno ilegal y posible contaminación

Escándalo ambiental en la isla Sirgadero: tras violar una clausura, la Justicia allanó un predio por relleno ilegal y posible contaminación

Madelón apelaría por dos regresos para intentar levantar a Unión

Madelón apelaría por dos regresos para intentar levantar a Unión

Lautaro Martínez: Molesta porque hemos dado todo

Lautaro Martínez: "Molesta porque hemos dado todo"

Héctor Desvaux: Unión está invernando y los resultados están a la vista

Héctor Desvaux: "Unión está invernando y los resultados están a la vista"

Ovación
Cecotti puso el foco en la crisis de Unión: El fútbol es inviable si no hay venta de jugadores

Cecotti puso el foco en la crisis de Unión: "El fútbol es inviable si no hay venta de jugadores"

Amílcar Cecotti, sobre la polémica salida de Unión de la Liga Nacional: Hay que mirar hacia adelante

Amílcar Cecotti, sobre la polémica salida de Unión de la Liga Nacional: "Hay que mirar hacia adelante"

Colotto, con la idea fija en Colón: La ventaja deportiva es lo más importante

Colotto, con la idea fija en Colón: "La ventaja deportiva es lo más importante"

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: Estamos viendo cómo se acomoda

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: "Estamos viendo cómo se acomoda"

Copa Santa Fe continúa su agenda deportiva en distintas localidades de la provincia

Copa Santa Fe continúa su agenda deportiva en distintas localidades de la provincia

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia