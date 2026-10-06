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La UBA le entregó a Messi el título de Doctor Honoris Causa

Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la previa de su partido despedida con la Selección Argentina

6 de octubre 2026 · 16:06hs
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La UBA le entregó a Messi el título de Doctor Honoris Causa

El rosarino Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la previa de su partido despedida con la Selección Argentina.

La decisión había sido tomada por el Consejo Superior de la UBA, para homenajear al mejor futbolista de la historia, quien condujo a la Selección a la obtención de importantes títulos internacionales, donde se destaca sobre todo el Mundial de Qatar 2022.

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En los considerandos de la resolución, impulsada y aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, se señala que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

Además, se destaca que como capitán, condujo a la Selección Argentina a la obtención de la Copa América 2021, primera consagración del combinado local en veintiocho años; la Finalissima 2022; la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022; la Copa América 2024; y el subcampeonato en la Copa Mundial de la FIFA 2026, integrando el primer plantel de la historia del fútbol argentino en obtener cuatro títulos consecutivos con la selección mayor.

Cabe resaltar que, entre las argumentaciones, la distinción se inscribe en una larga tradición internacional de las más reconocidas casas de altos estudios de distinguir la excelencia, trascendencia e influencia de aquellos que, a través del deporte, han obtenido los más destacados logros y se han vuelto ejemplos influyentes de excelencia y valores en sus campos.

Qué dijo Messi sobre el galardón

“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico” y agregó emocionado: “es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, expresó el astro argentino.

Acerca del Consejo Superior de la UBA

El Consejo Superior es el órgano máximo de gobierno de la UBA. Está integrado por el rector, las y los decanos de las trece facultades y cinco representantes por cada uno de los claustros: profesores, graduados y estudiantes.

“La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”, aseguró el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

A su vez, el rector, Ricardo Gelpi, declaró: “A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer”.

Messi UBA Selección Argentina
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