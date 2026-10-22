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Las Leonas retomaron los entrenamientos en el Cenard de Buenos Aires

El seleccionado argentino femenino de hockey Las Leonas volvió a los entrenamientos con el objetivo puesto en la FIH Pro League que se disputará en la provincia de Córdoba.

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2026 · 09:54hs
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Bajo las órdenes del head coach

Bajo las órdenes del head coach, Fernando Ferrara, Las Leonas retomaron los entrenamientos en Buenos Aires.

Tal como estaba previsto, en la jornada del miércoles, el seleccionado argentino femenino Las Leonas retomó los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) bajo la conducción técnica del Head Coach Fernando Ferrara, tras la reciente obtención del campeonato del mundo.

Con parte del equipo disputando sus compromisos regulares en Europa, el seleccionado local comenzó los entrenamientos en vistas al próximo compromiso internacional que se llevará a cabo en diciembre. Las Leonas tienen por delante el inicio de la temporada 2026-27 de la FIH Pro League. Del 8 al 13 de diciembre, las Leonas se presentarán en Córdoba para dar inicio a una nueva temporada de Pro League recibiendo a los conjuntos de China y Gran Bretaña.

Las Leonas con el foco puesto en la FIH Pro League

El seleccionado femenino de hockey sobre césped retomó los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de cara a los partidos por la FIH Pro League que se disputarán desde el 8 al 13 de diciembre venidero.

Las Leonas, campeonas del mundo de la especialidad, iniciaron las labores bajo la supervisión del entrenador Fernando Ferrara, con algunas jugadoras ausentes que todavía están disputando sus compromisos regulares en Europa. Tanto las Leonas como los Leones jugarán en el estadio Soledad García, desde el 8 al 13 de diciembre en el inicio de la temporada 2026-27 de la FIH Pro League.

El estadio Soledad García es la principal cancha de césped sintético de agua para la práctica de hockey de Córdoba, y está ubicada dentro del Polo Deportivo Kempes, a metros del ex Chateau Carreras. El prestigioso torneo internacional comenzará el 8 de diciembre en suelo argentino, ya que los Leones recibirán a Gran Bretaña y Francia, mientras que las Leonas serán locales ante Gran Bretaña y China.

La FIH Pro League es el torneo anual más prestigioso del hockey mundial. Las mejores selecciones del mundo se enfrentan a lo largo de todo el año en diferentes ciudades con el objetivo de que todos los fans del hockey puedan ver a sus seleccionados de cerca.

Las Leonas ya tienen definido su camino para la temporada 2026-27 con un calendario estructurado en tres etapas. La travesía del seleccionado argentino femenino comenzará jugando como local frente a China y Gran Bretaña, para luego reencontrarse con su público del 9 al 14 de febrero de 2027 midiéndose ante India y Alemania, en una sede aún por confirmar.

El tramo final de la competencia se definirá en territorio europeo durante la segunda quincena de junio de 2027, donde afrontarán gira por Bélgica y Países Bajos para enfrentarse con los conjuntos locales y encontrarse con Australia y España.

El cuerpo técnico de las Leonas convocó a las siguientes jugadoras para esta etapa: Milagros Alastra, Agostina Alonso, Chiara Ambrosini, Catalina Andrade, Mercedes Artola, Rocío Bianchi, Brisa Bruggesser, Sofía Cairo, Lara Casas, Juana Castellaro y Cristina Cosentino. También están convocadas Zoe Díaz, Ana Luz Dodorico, Máxima Duportal, Victoria Falasco, Agustina Gorzelany, María José Granatto, Victoria Granatto, Juliana Guggini, Sol Guignet, Julieta Jankunas, Emma Knobl, Sol Lombardo, Victoria Miranda, Paula Ortiz y Sol Pagella. Además fueron citadas Pilar Palacio, Delfina Persoglia, Pilar Pisthon, Lourdes Pisthon, Valentina Raposo, Paula Santamarina, Victoria Sauze, Sofía Toccalino y Eugenia Trinchinetti.

Las Leonas Cenard hockey
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