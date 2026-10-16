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Lautaro Martínez: "Molesta porque hemos dado todo"

El delantero de Inter se refirió a las conspiraciones que se generaron en torno a la derrota de la Selección ante La Furia Roja en el Mundial 2026

16 de octubre 2026 · 12:31hs
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Lautaro Martínez habló sobre la final entre Argentina y España.

Lautaro Martínez habló sobre la final entre Argentina y España.

La final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que la Selección Argentina perdió 1-0 ante España dejó un sinfín de teorías conspirativas que iniciaron en las redes sociales pero que los protagonistas se encargan de desmentir. Tal como lo hizo Lionel Messi en su despedida de la Albiceleste, ahora fue el turno de Lautaro Martínez.

La visión de Lautaro Martínez

En una entrevista con AFA Studio, el Toro recordó la Copa del Mundo y lo que significó el triunfazo agónico ante Inglaterra en la semifinal. "El partido contra Inglaterra nos ha quitado mucha energía. Hemos dado hasta lo que no teníamos y en la final también. Jugadores que les tocó salir. Hemos dejado todo y se vio reflejado, había gente que no podía caminar y siguió corriendo", declaró el delantero de Inter.

"Hasta la última jugada tuvimos posibilidades. Cuando se hablan de esas teorías molesta porque está reflejado que hemos dado todo. Eso nos deja tranquilo. El rival fue superior", aseguró más tarde. "Fue un Mundial muy intenso, todos los partidos fueron tirados, la gente identificada con nosotros, con el proceso. El Mundial fue el resumen perfecto de todo lo que hemos construido. Un equipo que no da nada por perdido, que siempre quiere más, con un líder como Leo (Messi) que nos enseñó a no rendirnos", sentenció.

Lautaro, el héroe de Argentina ante Inglaterra

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra tuvo como protagonista a Lautaro Martínez, quien anotó el gol de la remontada agónica que sentenció la clasificación a la final. "Va a quedar en el recuerdo para toda la vida", destacó el Toro, y reveló que "no era consciente del gol que había hecho" por la intensidad con la que se vivieron esos días y con la final a la vuelta de la esquina. "Cuando volví lo sentí cruzándome con argentinos. La gente me agradecía por lo que significó ese gol y ahí me di cuenta del peso", agregó.

Además, se emocionó al ver la reacción de un excombatiente de Malvinas. "Es gracias a ellos, por cómo han representado a nuestro país en aquel momento. Hoy lo mínimo que puedo hacer es regalarles ese gol. Que hoy se puedan sentir identificados con la Selección Argentina es mérito de todo lo que hemos construido en este último periodo", expresó. "Todos estos premios, toda esta recompensa, todos estos elogios y halagos que tenemos es gracias a cómo ellos nos enseñaron a luchar", concluyó.

Lautaro Martínez Argentina España
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