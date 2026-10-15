Lautaro Martínez se perdería la próxima fecha FIFA con la Selección Argentina

El Toro, que viene de marcarle un doblete a Brujas en la derrota del último martes en la Champions League, se sometió esta mañana a estudios y sufrió una distensión muscular

Los estudios a primera hora de este jueves confirmaron que Lautaro Martínez está lesionado. Una noticia que lamenta Inter y también la Selección Argentina, que está tiene la próxima fecha FIFA a la vuelta de la esquina. El Toro viene de marcar un doblete en la derrota 4-3 frente a Brujas, por la fase de liga de la Champions League, pero terminó maltrecho y no tardó en encender las alarmas en Italia.

Los chequeos realizados en el Instituto Humanitas de Rozzano revelaron que el goleador padece “una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo”. Si bien desde su club no brindaron más detalles acerca de su recuperación, se estima que, en plazos normales, estará fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas.

Esto significa que no solo se perdería los próximos compromisos con la camiseta nerazzurra en la Serie A y la Champions (Bologna, Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Venezia, Milan, Feyenoord y Como), sino también la ventana internacional con la Albiceleste que será del 9 al 17 de noviembre.

Por estas horas, la AFA sigue trabajando para confirmar una serie de amistosos contra Uruguay, muy posiblemente en La Bombonera, y frente a Costa Rica.

Lautaro pudo festejar en la última triple jornada: segundos después de errar su penal, convirtió en el rebote ante Burkina Faso y encaminó la paliza 7-0 en el Monumental. Además, se lució con dos asistencias.

En lo que va de este semestre, el ex Racing lleva seis goles y una habilitación en siete encuentros con Inter, que ahora deberá emparchar su frente de ataque y disputar todos los frentes sin su figura y capitán.