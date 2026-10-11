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Lazio derrotó a Monza y es el líder del Calcio junto al Inter

Lazio venció a Monza por 3 a 1 y alcanzó el liderazgo del Calcio junto al Inter, mientras que la Roma, con Paulo Dybala, apenas empató 0-0 ante Como

11 de octubre 2026 · 14:43hs
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Lazio derrotó a Monza y es el líder del Calcio junto al Inter

Lazio venció a Monza por 3 a 1 y alcanzó el liderazgo del Calcio junto al Inter, mientras que la Roma, con Paulo Dybala, apenas empató 0-0 ante Como.

El equipo celeste pegó temprano con un golazo del portugués Nuno Tavares a los tres minutos del primer tiempo y amplió la ventaja mediante el danés Gustav Isaksen a los 23.

La visita sufrió la expulsión de Lorenzo Lucchesi a los 35 minutos y logró descontar en el complemento con un cabezazo de Giorgio Goglichidze.

Monza presionó en busca del empate, pero Lazio resistió y sentenció la historia sobre la hora con un remate rasante de Andrea Pinamonti, tras asistencia de Alfonso Pedraza, para afirmarse en la cima junto al Inter.

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Por su parte, la Roma resignó el liderazgo pero rescató un valioso 0-0 en su visita a Como tras un primer tiempo de ida y vuelta.

Con ocasiones de Paulo Dybala y Lorenzo Pellegrini para la visita, y de Nico Paz y Chalobah para el local, el trámite cambió radicalmente tras el descanso.

Donyell Malen recibió la tarjeta roja directa por una dura entrada sobre Kaiki, obligando a la Loba a replegarse.

Pese a la superioridad numérica y a tomar la iniciativa, a Como le faltó claridad en los metros finales ante un bloque defensivo ordenado que le permitió a la Roma sostener el invicto.

En otro de los encuentros, Bologna consiguió su primera victoria de la temporada tras superar 2-1 a Lecce a domicilio.

Calcio Lazio Monza
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