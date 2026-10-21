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Leandro Paredes, tras la clasificación agónica de Boca: "Hicimos un partido perfecto"

El mediocampista marcó sobre el final del partido y metió al Xeneize en la final de la Sudamericana que se jugará el 21 de noviembre

21 de octubre 2026 · 08:59hs
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Leandro Paredes marcó el gol que le dio la clasificación a Boca.

Leandro Paredes marcó el gol que le dio la clasificación a Boca.

El mediocampista y capitán de Boca, Leandro Paredes, fue el gran protagonista de la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana, al asegurar el resultado ante Vasco Da Gama que selló la clasificación, y afirmó que el grupo que lidera va “por buen camino”.

La felicidad de Leandro Paredes

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el volante central valoró que sus compañeros dan “hasta lo que no tienen” con el objetivo de devolver al “Xeneize” a “lo más alto”.

Boca se impuso por 3-1 ante el elenco brasileño en el estadio Maracaná, luego de haber caído por 1-0 en la ida, y sacó pasaje para Barranquilla, en Colombia, ciudad en la que disputará la final del certamen el sábado 21 de noviembre.

a historia de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026 no parecía tener a Leandro Paredes como protagonista, con un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha que lo sacó del partido de ida y lo hizo ser suplente en la vuelta, aunque su propia jerarquía y templanza cambió lo esperado.

El mediocampista ingresó para jugar los últimos 35 minutos del partido y demostró que no estaba al 100% desde lo físico, ya que estuvo estático y resolvió con pases fáciles en la mayoría de sus intervenciones, aunque a los 42 minutos sacó un derechazo imponente desde afuera del área.

El tiro salió seco y se aprovechó de un Leo Jardim que estaba tapado y tuvo una reacción paupérrima, al poner muy endeble el brazo izquierdo, y la realidad ya estaba escrita: la pelota pegó en su extremidad y se desvió pero no lo suficiente, por lo que entró pegada al poste y generó el delirio de hinchas, jugadores y cuerpo técnico del club argentino.

Apenas después de su gol agónico, Paredes dejó clara la serenidad que lo caracterizó para ejecutar semejante remate y comentó que es “difícil encontrar palabras” que expliquen los sentimientos que lo atraviesan tras haber conseguido la clasificación a la final.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para este grupo”, aseguró el capitán, sobre quienes comentó que “dan lo que no tienen” para llevar a Boca “a donde debe estar”.

Además de opinar que el equipo jugó un buen segundo tiempo en la ida y un “partido perfecto de principio a fin”, el volante campeón del mundo en Qatar 2022 agradeció al cuerpo médico del club por el trabajo acelerado que permitió su recuperación y sentenció, de cara a una nueva final: “Vamos por buen camino”.

Leandro Paredes Boca Copa Sudamericana
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