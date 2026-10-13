Lisandro Martínez explotó contra la dirigencia de Manchester United

El defensor de los Red Devils se mostró muy molesto y apuntó contra el director deportivo en los instantes posteriores a la caída 2-0 ante Atlético de Madrid

En el comienzo de la segunda jornada de la Champions League, Atlético de Madrid venció con tranquilidad 2-0 al Manchester United y profundizó su crisis en el inicio de la temporada 2026-27. La derrota, al mismo tiempo, caló hondo en Lisandro Martínez quien, sin tapujos, explotó contra la dirigencia de los Red Devils y, además de una pequeña autocrítica, realizó un pedido contundente con la mira puesta en el futuro.

Con la caída consumada, el defensor de la Selección Argentina no se guardó absolutamente nada y analizó el flojo presente que atraviesa la institución inglesa. “La actuación de hoy fue muy pobre, muy pobre. Tengo que controlarme mucho, pero es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento. Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir”, lanzó en primera instancia.

Más adelante, apuntó especialmente contra Jason Wilcox, el director deportivo del United desde mediados de 2025, pese a que también reconoció la responsabilidad de los futbolistas. “Sinceramente, espero más. Espero más de nuestro director deportivo. Esperaba más inversiones en el mercado. 100%. También como jugadores tenemos que hacer más, pero es importante cuando armas un plantel fuerte estar preparados para este tipo de noches”, expresó.

En tanto, desligó de lo sucedido al entrenador Michael Carrick, ya que dio a entender que no cuenta con el apoyo de los dirigentes que llevan el día a día de los Red Devils: “No lo creo. Hizo lo mejor que pudo. Cada temporada es distinta, no podés quedarte con lo que hiciste en la última. Los equipos saben los detalles y, si no cambias, la siguiente es un gran problema. Esta noche es fácil señalar al técnico, es fácil señalar a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?”.

Minutos después de sus resonantes frases, el ex-Defensa y Justicia redobló la apuesta y dejó en claro que lo dicho jamás fue un accidente. “No estamos jugando bien colectivamente. Se ve esta desconexión entre nosotros. Ni siquiera logramos encadenar tres o cuatro pases. Actualmente no tenemos un plantel tan bueno como el de los otros grandes equipos. Todos esperamos más del club. No me voy a callar. Necesitamos más ambición. Debemos hablar de ganar la Champions League, de ganar la Premier League. Si no decimos la verdad, nada cambiará”, disparó Licha.

El técnico, por su parte, evitó pronunciarse en relación a los dichos de Martínez, los cuales aseguró no haber escuchado. “No lo he visto. Después de un partido así, al que llegas con la intención de sacar algo, estamos decepcionados. A veces también afloran las emociones. No lo he visto, así que este no es el momento adecuado para decir algo al respecto”, sentenció al ser consultado por la prensa local.

En último aspecto, una leyenda del United como Wayne Rooney apareció en el centro de escena y cruzó con dureza al argentino tanto por sus declaraciones como también por sus rendimientos: “Creo que se ha pasado un poco de la raya, y eso debería haber quedado en la interna. Quiere que el club invierta más dinero, y para hacerlo probablemente él sea uno de los jugadores que salga por la puerta, si soy honesto”. Y añadió: “Sus actuaciones no han sido lo suficientemente buenas”.